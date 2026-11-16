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Explosión en Remedios de Escalada: la familia del operario desaparecido negó haber recibido asistencia de Metrogas

Los allegados a Marcelo García rechazaron este lunes que la empresa les haya brindado apoyo psicológico y económico.

La explosión en Remedios de Escalada dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves.La explosión en Remedios de Escalada dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves.
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La familia de Marcelo García, el operario desaparecido tras la explosión del viernes en Remedios de Escalada, desmintió haber recibido asistencia de Metrogas. “Eso no pasó. Nunca se apersonaron”, afirmaron sus allegados, en respuesta a lo difundido por la compañía.

En declaraciones a medios bonaerenses, el entorno del trabajador rechazó que la empresa les hubiera brindado “apoyo psicológico y económico”. García tiene 47 años, es padre de dos niños de 6 y 8 años y, hasta el momento, no hay novedades sobre su paradero.

La explosión en Remedios de Escalada dejó al menos 20 heridosLa explosión en Remedios de Escalada dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves.

A la espera de los peritajes

La explosión ocurrió en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en esa localidad bonaerense. El siniestro dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves. La identidad del cuerpo hallado deberá ser determinada mediante los estudios correspondientes.

Marcelo García tiene 47 años y permanece desaparecido desde el viernes.Marcelo García tiene 47 años y permanece desaparecido desde el viernes.

Los familiares señalaron que “lo único que saben” es que los peritos de la Policía Científica realizarán exámenes para establecer esa identidad. Hasta que se conozcan los resultados, García permanece desaparecido.

La explosión en Remedios de Escalada dejó al menos 20 heridosLa familia del trabajador negó haber recibido apoyo psicológico y económico de Metrogas.

Qué tarea realizaba el trabajador

Sus allegados también precisaron qué actividad desarrollaba en el lugar. Aseguraron que García “no operaba una máquina de perforación”, sino que “hacía las mediciones correspondientes” en el sector donde se produjo el siniestro.

“Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas, pero la Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona”, añadieron. Esa posible intervención del operario no fue confirmada y forma parte de la información que se busca esclarecer.

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