La investigación por el asesinato de un hombre que fue encontrado calcinado dentro de su camioneta incendiada en Córdoba tuvo importantes avances con la detención de dos sospechosos. Los hombres, de 44 y 48 años, conocían a la víctima y quedaron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio.
Córdoba: dos detenidos por el crimen del hombre hallado calcinado en una camioneta
La Fiscalía investiga los vínculos de los sospechosos con la víctima y analiza si un conflicto por un inmueble y una denuncia por presunto abuso pudieron estar relacionados con el homicidio.
La Fiscalía de Instrucción N.º 1 de Cosquín confirmó los arrestos y dio a conocer algunas de las hipótesis que se investigan para determinar qué ocurrió y cuáles pudieron ser los motivos del crimen.
Quiénes son los dos detenidos
Los sospechosos fueron detenidos durante las últimas horas y quedaron imputados por su presunta participación en el homicidio. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, ambos tenían vínculos con la víctima.
Uno de ellos habría mantenido una relación estrecha con el hombre asesinado, aunque ese vínculo se habría deteriorado hasta llegar a un distanciamiento abrupto. El segundo detenido es el padre del joven que denunció a la víctima por presuntos abusos ocurridos cuando era menor de edad.
Las hipótesis que analiza la Justicia
Entre las posibles causas del asesinato, los investigadores examinan un conflicto relacionado con el reclamo de restitución de un inmueble. Esta situación forma parte de las circunstancias que podrían haber desencadenado el homicidio, aunque todavía no hay conclusiones definitivas.
Además, la Fiscalía intenta establecer si la denuncia presentada por el joven, quien manifestó haber sufrido abusos durante su minoría de edad, tuvo alguna relación con el crimen.
Los investigadores trabajan sobre estas distintas líneas para reconstruir lo sucedido y determinar si los conflictos personales pudieron estar vinculados con el asesinato.
Qué encontraron durante los allanamientos
Durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación, las autoridades secuestraron numerosos elementos considerados de interés probatorio. Además, encontraron armas de fuego en uno de los domicilios allanados, según informó el Ministerio Público Fiscal.
El cuerpo de la víctima había sido encontrado dentro de una camioneta Toyota SW4 incendiada, sobre la ruta que conecta las localidades cordobesas de Los Cocos y La Cumbre.
Con los dos sospechosos detenidos e imputados como presuntos coautores del homicidio, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, establecer las responsabilidades individuales y determinar cuál de las hipótesis bajo análisis explica el crimen.