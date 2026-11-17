Con hermetismo, avanza la investigación por la muerte de Jazmín Cañón, la joven de 28 años hallada sin vida este lunes adentro de una vivienda de barrio Alvear de la ciudad de Santa Fe. Dos personas fueron aprehendidas durante las últimas horas, por disposición de la fiscal del caso, la doctora Vivian Galeano.
Avanza la investigación por la muerte de la joven Jazmín Cañón
Su cadáver fue hallado adentro de una vivienda de barrio Alvear, cerca del cruce de ciclovías en la zona conocida como El Triángulo. Por el momento, son dos los detenidos: su pareja y la dueña de casa, amiga de la víctima.
La primera en ser privada de su libertad fue una amiga de la víctima cuyas iniciales son M. R., también de 28 años, quien es propietaria de la casa en la que se halló el cadáver, en la cuadra de calle Córdoba al 2200, cerca del cruce de ciclovías, en la zona conocida como El Triángulo.
El segundo involucrado tiene 27 años y sus iniciales son J. C. S.. Él se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), dijo ser pareja de Jazmín y fue arrestado por los detectives.
Tragedia
La muerte de Cañón se habría producido durante la mañana del lunes, adentro del inmueble, donde habrían estado los dos sospechosos, pero también otras personas.
Algunas versiones señalan el consumo de estupefacientes como una de las aristas a tener en cuenta para entender lo que sucedió en el lugar.
Lo cierto es que un aviso a la Central de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre lo ocurrido y una patrulla del Comando Radioeléctrico se dirigió al domicilio, donde constató lo denunciado.
La llamada había sido realizada por la propietaria, quien aseguró que encontró la escalofriante escena cuando regresó a su casa. No obstante, con el correr de los minutos y luego de algunas contradicciones fue aprehendida.
El cadáver de Jazmín presentaba múltiples heridas compatibles con heridas de arma blanca. No obstante, la autopsia iba a confirmar las causas del fallecimiento.
En el lugar intervino personal del Área Científica Forense de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las tareas correspondientes y secuestró un cuchillo de cocina y otros elementos de interés.
Ropa
En el marco de la causa, también se realizaron requisas domiciliarias en distintos inmuebles de la ciudad.
Durante los procedimientos se secuestraron prendas de vestir que habría utilizado el segundo detenido al momento del hecho, las cuales presentaban manchas que podrían ser de sangre.
Los detectives también incautaron teléfonos celulares que van a ser peritados y otros elementos de interés.
En las próximas horas, los sospechosos serían imputados por la doctora Galeano, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).