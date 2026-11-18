Un importante operativo policial se desplegó durante la madrugada de este miércoles en el valle de Punilla, Córdoba, luego de que una camioneta se incendiara sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de La Cumbre. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas, encontraron restos humanos completamente calcinados en el interior del vehículo.
Encontraron un cuerpo calcinado en una camioneta incendiada sobre la Ruta 38
Un vehículo incendiado alertó a la Policía durante la madrugada en la zona de La Cumbre. Tras controlar las llamas, los efectivos encontraron restos humanos en el interior. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho.
El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje advirtieron que una camioneta estaba envuelta en llamas sobre la calzada. Al acercarse, identificaron que se trataba de una Toyota SW4 que tenía abierta la puerta trasera derecha y presentaba fuego en su interior.
Ante la gravedad de la situación, solicitaron la intervención de los bomberos voluntarios para extinguir el incendio y permitir la inspección del rodado.
El macabro hallazgo
Una vez controlado el fuego y enfriado el vehículo, los equipos de emergencia revisaron el habitáculo y encontraron restos humanos en el asiento trasero.
Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada. Los investigadores trabajan para establecer quién era la persona fallecida y determinar en qué circunstancias se produjo su muerte.
De acuerdo con la información publicada por medios cordobeses, todavía no se estableció si el incendio fue consecuencia de un accidente o si estuvo relacionado con un hecho intencional.
Las hipótesis
La causa quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial de La Falda.
Entre las posibilidades que deberán evaluar los investigadores aparecen un eventual accidente vial, una falla mecánica o un episodio de origen criminal. Por ahora, ninguna de estas hipótesis fue confirmada.
Según las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba en dirección norte antes de incendiarse. Se esperaba la llegada de especialistas de Policía Judicial para realizar las pericias correspondientes sobre el vehículo y el lugar del hallazgo.
Cortaron la Ruta Nacional 38
Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las primeras diligencias judiciales, la Policía Caminera dispuso un corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 38.
La medida tuvo como objetivo preservar la escena y facilitar el trabajo de los bomberos, peritos y efectivos policiales.
Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las actuaciones para esclarecer cómo comenzó el fuego, identificar a la víctima y determinar si existió intervención de terceros.