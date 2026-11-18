Córdoba

Encontraron un cuerpo calcinado en una camioneta incendiada sobre la Ruta 38

Un vehículo incendiado alertó a la Policía durante la madrugada en la zona de La Cumbre. Tras controlar las llamas, los efectivos encontraron restos humanos en el interior. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho.