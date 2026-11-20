Las primeras actuaciones policiales por la desaparición de Loan Danilo Peña volvieron a quedar bajo cuestionamiento durante el juicio que se desarrolla en Corrientes. En una audiencia, un testigo aseguró que sus datos y su firma aparecen en documentos correspondientes a procedimientos en los que afirmó no haber participado.
Caso Loan: un testigo denunció que falsificaron su firma en las actas policiales
Durante la audiencia, un albañil de 56 años afirmó que sus datos aparecen en documentos vinculados con tres detenciones, pese a que sostuvo que nunca participó de esos procedimientos ni suscribió esas constancias.
El testigo que planteó las presuntas irregularidades fue Héctor Francisco Méndez, un albañil de 56 años que vive en la localidad correntina de 9 de Julio. Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, explicó que su única intervención en la causa fue como testigo de un allanamiento realizado en la vivienda de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi.
Según relató, se encontraba en su casa cuando un patrullero llegó para convocarlo a participar del operativo. Los efectivos lo trasladaron hasta el domicilio, presenció el procedimiento y, una vez finalizado, lo llevaron nuevamente a su vivienda.
Méndez recordó que durante esa intervención le solicitaron sus datos personales y que firmara el acta correspondiente. También indicó que el entonces fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo, estuvo presente y le explicó cómo se desarrollaría la medida.
Sin embargo, su declaración tomó otro rumbo cuando le mostraron las actas de detención de Antonio Benítez, Ramírez y Millapi. El hombre aseguró que en esos documentos aparecían sus datos, pese a que nunca había intervenido en los procedimientos ni firmado esas constancias.
Las diferencias
Durante la audiencia, Méndez también señaló que algunos documentos contenían un número de DNI incorrecto y que las firmas que figuraban en ellos no coincidían con la suya.
Al observar una de las rúbricas, explicó que el trazo final era diferente de la manera en que habitualmente firma. De esta forma, puso en duda la autenticidad de las constancias policiales exhibidas durante el debate.
El albañil también contó que los efectivos solían convocarlo para participar como testigo en distintos procedimientos, incluso antes de la desaparición del nene.
“Ellos me tenían como mascota”, describió al recordar la frecuencia con la que lo llamaban. Como ejemplos, mencionó operativos vinculados con situaciones tan diferentes como el robo de una vaca o una discusión matrimonial.
Cuando le preguntaron por qué consideraba que era elegido reiteradamente, relacionó esa situación con el hecho de que algunos de sus familiares trabajaban en la fuerza policial.
Maciel también cuestionó las actas
Durante la misma audiencia, el excomisario Walter Maciel realizó sus propios planteos sobre la documentación policial. Luego de escuchar las declaraciones, pidió ampliar su testimonio y aseguró que no reconoce como propia la firma que aparece junto a su sello en las actas.
“No es mi firma, sí el sello”, sostuvo ante el Tribunal.
Además, solicitó que se investigara qué ocurrió con sus pertenencias personales, que, según afirmó, habían quedado en la comisaría de 9 de Julio cuando fue detenido. Entre esos elementos mencionó específicamente su sello policial.
Maciel también cuestionó las fechas consignadas en los documentos relacionados con las detenciones de Benítez, Ramírez y Millapi.
“Las actas de detenciones decían 15 del 6 de 2024, yo los detuve el 13 del 6 de 2024”, afirmó, al señalar una diferencia entre lo registrado y la fecha en la que, según su versión, se realizaron los procedimientos.
Por último, objetó que las actas mencionaran la presencia del entonces fiscal Juan Carlos Castillo, pero no incluyeran su firma.
Cuándo declarará el exabogado de Laudelina
Otro de los temas abordados durante la audiencia fue la citación de José Fernández Codazzi, quien fue abogado de Laudelina Peña, una de las imputadas en el expediente.
El Tribunal Oral Federal resolvió convocarlo para que declare como testigo el próximo jueves, después de los planteos presentados por distintas defensas.
El abogado había concurrido el día anterior al edificio donde se desarrolla el juicio y se había ubicado entre el público. Sin embargo, integrantes del personal judicial le solicitaron que se retirara.
La actual defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, consideró que su presencia había generado una situación de intimidación para su representada.
Codazzi también quedó relacionado con uno de los episodios más controvertidos de la investigación. Durante una etapa de la causa, Laudelina había sostenido que Loan había muerto atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.
Posteriormente, se retractó de esa versión y aseguró que su entonces abogado la había presionado para instalar ese relato.