El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tendrá una nueva audiencia este miércoles, con la declaración de tres efectivos policiales que participaron en distintos procedimientos durante la investigación. La jornada se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, a partir de las 8:30.
Caso Loan: convocaron a tres policías que participaron en allanamientos y rastrillajes
La audiencia se realizará desde las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. También se confirmó que cuatro testimonios previstos fueron desistidos por las partes.
Entre los testigos convocados se encuentra el sargento Juan López, un comisario de 9 de Julio que intervino en dos allanamientos, uno de ellos realizado en la vivienda de Mónica del Carmen Millapi.
Qué policías declararán en el juicio
También fueron citados el sargento primero Osvaldo Norberto Verón y el efectivo Claudio Gabriel Simonelli, integrantes de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes.
Ambos formaron parte de la comisión encargada de realizar inspecciones aéreas durante la búsqueda del menor desaparecido. Para esas tareas utilizaron un dron DJI Matrice 300 RTK.
Los allanamientos
Otro de los testigos convocados es Marcelo Javier Quintana, quien actuó como testigo en dos procedimientos realizados durante la investigación.
Uno de ellos tuvo lugar en la vivienda rural donde residía el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, ubicada sobre el camino vecinal Juan Ramón Vidal. El segundo allanamiento se llevó adelante en el domicilio de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.
Por otra parte, las partes desistieron de las declaraciones de otros cuatro testigos: Jonathan Diego Rolón, María Ximena Barquín, Miguel Ángel Contreras y la licenciada Zaida Gatti.
Quiénes son los acusados
Por la presunta sustracción y ocultamiento del niño están acusados la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez.
La desaparición de Loan ocurrió el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. El niño fue visto por última vez en un sector conocido como el naranjal.
Los otros diez imputados en la causa
Además, otras diez personas están imputadas por delitos vinculados con el presunto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otras acusaciones.
Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
La nueva jornada del debate oral estará centrada en los testimonios de quienes participaron en procedimientos policiales y tareas de búsqueda durante los primeros días de la investigación por la desaparición del niño.