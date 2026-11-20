La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a un sospechoso identificado como L. H. P., tras el crimen de Elbio Ismael Geiser, ejecutado a tiros durante la madrugada de este viernes en las calles de Villa Guillermina, localidad del departamento santafesino General Obligado.
Relato salvaje: detuvieron a un hombre por el carnicero asesinado en Villa Guillermina
La víctima habría sido ejecutada a balazos luego de una discusión entre vecinos por el alto volumen de la música. La PDI secuestró armas de fuego y una camioneta.
El hombre fue detenido en la misma población del noroeste provincial, en el marco de la investigación por el homicidio calificado.
El procedimiento estuvo a cargo de la PDI, bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, en inmediaciones del cruce de calles Bernardino Rivadavia y San Martín.
Allí, junto a varias vainas servidas, estaba tendido el cadáver acribillado de la víctima cuando llegó la policía.
Testigos aseguran que se trató de una violenta gresca entre vecinos que terminó de manera sangrienta cuando uno de ellos disparó con un arma de fuego a su rival.
Todo se habría originado por una discusión sobre el volumen de la música, en lo que sería un digno capítulo de Relatos Salvajes, la premiada película de Damián Szifron
Allanamiento
A partir de las primeras averiguaciones y del testimonio de un testigo presencial, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y realizaron un procedimiento en una vivienda de la misma localidad.
En el lugar trabajó personal del Grupo Criminalístico, que llevó adelante pericias y tareas de campo.
Durante el operativo, los agentes incautaron: armas de fuego, cartuchos intactos y una camioneta Toyota Hilux que habría sido utilizada en el hecho.
Es que algunas versiones señalan que Geiser cayó malherido por los balazos y luego fue embestido por un vehículo.
Situación procesal
En el marco del allanamiento fueron aprehendidos en primera instancia dos hombres, padre e hijo.
Sin embargo, tras evaluar las actuaciones, el fiscal interviniente ordenó que sólo el mayor, L. H. P., permanezca en calidad de detenido. Su hijo recuperó la libertad.
El acusado fue trasladado a una dependencia policial de la ciudad de Villa Ocampo, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que el caso se trabaja dentro de los lineamientos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.