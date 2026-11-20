La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, a través de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI), realizó dos allanamientos en Rosario en el marco de una investigación por un violento robo con privación ilegítima de la libertad, ocurrido el pasado 23 de septiembre en una vivienda de calle Casilda al 2000.
Rosario: detuvieron a dos sospechosos por un violento robo gracias al sistema de inteligencia artificial Lince
El dramático asalto al anciano derivó en dos allanamientos con secuestro de armas y drogas, luego de rastrear el vehículo utilizado durante el violento golpe.
La víctima, un hombre de 83 años, fue sorprendida mientras dormía por dos individuos que ingresaron a su domicilio, lo ataron de pies y manos, lo envolvieron con una sábana y lo golpearon. Los agresores sustrajeron aproximadamente un millón y medio de pesos en efectivo, una herramienta eléctrica y documentación personal, entre otros elementos, antes de darse a la fuga.
Rastreo con inteligencia artificial
A partir de las tareas investigativas, el análisis de cámaras de videovigilancia permitió identificar una camioneta Renault Oroch gris que habría sido utilizada por los autores.
Con la intervención de Lince, la herramienta del Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes, se logró reconstruir el recorrido del vehículo antes y después del hecho, mediante registros de distintas cámaras de seguridad.
El análisis permitió establecer que, después del robo, la camioneta se dirigió hacia la zona de Carriego y Santa Fe, donde se detuvo. Las imágenes registraron el descenso de al menos tres personas que se dirigieron hacia una vivienda ubicada en esa intersección.
Esta información fue clave para orientar la investigación hacia el domicilio, que posteriormente fue allanado por la PDI y donde se secuestró la Renault Oroch presuntamente utilizada durante el robo.
Una huella dactilar clave
Por otra parte, las pericias realizadas por el Gabinete Criminalístico permitieron levantar una huella dactilar en la escena del hecho, cuyo análisis arrojó un resultado positivo correspondiente a un joven de 18 años.
Con los elementos reunidos, la fiscal Noelia Navone dispuso dos allanamientos en domicilios de calles Carriego al 700 y Calandria al 100 bis.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos, por disposición de la Fiscalía interviniente, Thiago Mijael S. de 18 años, y Luis Jesús F. de 27, además, se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración no visible, un cargador, tres cartuchos del mismo calibre, ocho teléfonos celulares, un dispositivo DVR y la camioneta Renault Oroch gris.
Asimismo, en uno de los domicilios se encontraron material vegetal de características similares a la marihuana, nueve plantines de cannabis y elementos vinculados con su cultivo, por lo que se dio intervención a la Brigada de Microtráfico.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.