Dos personas murieron este sábado por la mañana como consecuencia de las heridas sufridas durante la explosión ocurrida hace una semana en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. Con estos fallecimientos, el número de víctimas fatales ascendió a cuatro.
Ascienden a cuatro los muertos por la explosión e incendio en Remedios de Escalada
El episodio ocurrió durante trabajos de renovación de la red de gas, cuando una máquina dañó un conducto de distribución y provocó una fuga que tardó horas en ser controlada.
La confirmación llegó desde la fiscalía, que informó que ambas personas permanecían internadas en un hospital de San Justo, en el partido de La Matanza. Uno de los fallecidos tenía 33 años y trabajaba como operario para una empresa tercerizada que realizaba tareas en el lugar del siniestro. La otra víctima tenía 28 años.
Uno de los decesos se produjo durante las primeras horas de este sábado. Las dos personas habían resultado heridas durante el episodio que provocó un incendio de grandes dimensiones y dejó a varios afectados.
Cómo se originó la explosión
El episodio ocurrió durante trabajos de renovación de la red de gas en Remedios de Escalada. Según la información disponible, una máquina dañó un caño de distribución mientras se desarrollaban las tareas, lo que provocó una fuga de gas.
La situación generó un incendio de grandes dimensiones y obligó a evacuar una zona comercial para evitar mayores riesgos. La pérdida de gas continuó durante varias horas y recién pudo ser controlada después de un operativo para contener el escape.
El incidente movilizó a los equipos de emergencia y dejó varias personas con heridas de distinta gravedad, algunas de las cuales debieron ser trasladadas a centros de salud.
Dos nuevos fallecimientos
A una semana de la explosión, la situación de los heridos que permanecían internados sumó dos nuevas muertes. Las víctimas tenían 33 y 28 años y se encontraban hospitalizadas en San Justo, donde recibían atención médica por las lesiones sufridas.
El hombre de 33 años era operario de una firma tercerizada que participaba de los trabajos de renovación de la red de gas. Con los dos fallecimientos registrados este sábado, ya son cuatro las personas que perdieron la vida como consecuencia del siniestro.
La evolución de los pacientes internados había mantenido en alerta a las autoridades desde el día de la explosión, debido a la gravedad de las consecuencias del incendio.
El operativo de búsqueda
En medio de la emergencia, también se habían generado preocupaciones por posibles personas desaparecidas en la zona afectada.
Durante un rastrillaje, personal de seguridad encontró a una persona que estaba desorientada. Además, se había recibido un aviso familiar por una supuesta desaparición, pero posteriormente se determinó que se trataba de una falsa alarma.
De esta manera, se confirmó que no hay personas desaparecidas vinculadas con el episodio.
La explosión en Remedios de Escalada dejó un saldo de cuatro víctimas fatales y varios heridos, además de importantes consecuencias por el incendio que se desató tras la rotura del conducto de distribución de gas.