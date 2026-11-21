Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un violento accidente de tránsito ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro. El siniestro involucró a tres vehículos, entre ellos un automóvil y un colectivo.
Un auto chocó contra un colectivo y se incendió: tres muertos en Panamericana
El siniestro ocurrió a la altura de Boulogne, en San Isidro. Además de las víctimas fatales, otras dos personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia de emergencia.
De acuerdo con las primeras informaciones, el auto chocó contra el colectivo y, como consecuencia del impacto, se incendió. Sus ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo y murieron calcinados.
El accidente ocurrió en el Acceso Norte, a la altura del kilómetro 21, en sentido hacia el norte. Las causas y la mecánica del choque todavía están bajo investigación.
Cómo ocurrió el choque
El siniestro involucró a tres vehículos y provocó un importante operativo de emergencia. Si bien inicialmente las autoridades confirmaron la muerte de una persona, cerca de una hora más tarde se informó que otras dos víctimas también habían fallecido.
Hasta el momento, no se precisó en cuáles de los vehículos involucrados viajaban las personas que murieron. Además, otras dos personas resultaron heridas como consecuencia del accidente.
El operativo de emergencia
Tras el impacto, equipos de emergencia y trabajadores de Autopistas del Sol, la concesionaria de la Panamericana, se acercaron al lugar para intervenir en el siniestro.
Las tareas se concentraron en asistir a los heridos, controlar la situación y retirar los vehículos involucrados. La gravedad del incendio complicó el operativo, ya que las víctimas que viajaban en el automóvil quedaron atrapadas.