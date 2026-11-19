Un accidente de tránsito entre dos vehículos movilizó durante la tarde de este jueves a bomberos, servicios de emergencia y fuerzas policiales sobre la Ruta Provincial N° 2, a la altura del barrio Paprosky de la localidad de Monte Vera (departamento santafesino La Capital).
Bomberos rescataron a una mujer que quedó atrapada en su auto tras un choque
El siniestro ocurrió sobre la ruta provincial 2, a la altura de barrio Paprosky. La víctima fue trasladada al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. Su nieto, de 6 años, también fue llevado a un centro de salud.
El aviso se registró a las 15.11 de este jueves 19 de noviembre.
De acuerdo con el reporte oficial del Cuartel Zona Norte de la Agrupación de Bomberos Zapadores de Santa Fe, al llegar al lugar los efectivos constataron la colisión entre dos automóviles de cinco puertas: un Peugeot 207 gris oscuro (naftero) y un Fiat Cronos gris.
Rescate
En el Peugeot 207 viajaban una mujer y su nieto, de 6 años.
El menor había sido asistido y trasladado antes de la llegada de la dotación de bomberos en una ambulancia del servicio de emergencias provincial 107.
En tanto, bomberos trabajaron para liberar y extraer a la mujer, que había quedado atrapada en el habitáculo.
Posteriormente, fue derivada al Hospital José María Cullen en ambulancia.
Por su parte, el conductor del Fiat Cronos no presentaba lesiones visibles y no fue trasladado.
Operativo
Como medida preventiva, el personal actuante procedió a la desconexión de los acumuladores de energía de los vehículos involucrados para evitar riesgos mayores.
En el escenario del siniestro trabajó también personal de la Comisaría 20ª de Monte Vera, el coordinador de la 5ª Zona de Inspección, efectivos de Caballería y personal de Policía Vial.
Las tareas concluyeron con el regreso de la dotación al cuartel a las 17.02.