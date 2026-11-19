Andrés Iglesias, muralista santafesino conocido como "Cobre", quedó en prisión preventiva luego de la audiencia de revisión solicitada por la fiscalía y realizada este jueves 19 de noviembre al mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Ordenaron la prisión preventiva para el muralista Cobre condenado por abuso sexual
Así lo dispuso la jueza Susana Luna este jueves al mediodía. Andrés Iglesias había llegado libre y fue detenido de inmediato.
El artista, que llegó a esta instancia en libertad, fue condenado por abuso sexual con acceso carnal en primera instancia a siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Luego, el miércoles 11 de noviembre los camaristas Roberto Prieu Mántaras, Oscar Burtnik y Sebastián Creus ratificaron por unanimidad la responsabilidad penal de Iglesias, aunque redujeron la pena a seis años y seis meses de cárcel.
Al quedar firme la condena, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la audiencia de revisión de prisión preventiva que se hizo efectiva este jueves, presidida por la jueza Susana Luna.
El acto fue breve y la magistrada, después de escuchar a las partes, dispuso que el muralista -que siguió los trámites con tranquilidad- fuera privado de su libertad en el acto y quede a disposición del Servicio Penitenciario de la provincia.
Según pudo saberse, la víctima, que era pareja de Cobre cuando ocurrieron los delitos, no estuvo presente en los tribunales, pero sí sus padres.
Luego de la audiencia, la fiscal Jorgelina Moser Ferro, integrante de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), señaló en diálogo con El Litoral: “Con esta decisión de otorgar la prisión preventiva se restauraron de cierta forma los derechos vulnerados de la víctima. La única forma de que haya justicia para la víctima es con el abusador cumpliendo la pena. Mientras tanto, son derechos en el aire, pero nada efectivo”.