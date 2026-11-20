El conductor de un camión murió, mientras que otro hombre resultó herido durante la madrugada de este viernes al chocar contra un rodado similar, a la altura del kilómetro 172 de la Ruta Nacional 8, en la localidad cordobesa de Canals.
Córdoba
Un muerto y un herido en un choque frontal de camiones en la Ruta 8
El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Canals.
Ocurrió a la altura del kilómetro 172.
Según informaron fuentes policiales, la víctima manejaba un vehículo Iveco cuando impactó con otro camión, marca Mercedes Benz, manejado por un hombre de 37 años.
Asistencia y derivación del herido
En este sentido, un servicio de emergencias concurrió al lugar y constató el deceso del primer camionero, al tiempo que el segundo chofer sufrió lesiones de consideración, recibió atención médica y fue derivado al Hospital San Juan de Dios.
Las circunstancias del siniestro fatal son investigadas por la Fiscalía de turno.
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