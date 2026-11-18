Un importante accidente de tránsito se registró este miércoles 18 de noviembre sobre la Ruta Nacional 34 en la provincia de Santa Fe, donde dos camiones protagonizaron una colisión por alcance que dejó a una persona atrapada y obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular.
Ruta 34: choque entre dos camiones dejó una persona atrapada cerca de Sunchales
Un camión lechero y otro cerealero protagonizaron un grave choque en la región. Las tareas de asistencia permitieron liberar el corredor tras el corte total.
El siniestro ocurrió alrededor de las 13:00, a la altura del kilómetro 290, en jurisdicción de Palacios, en el departamento San Cristóbal.
Según las primeras informaciones, los vehículos involucrados son un camión cisterna Iveco perteneciente a la empresa Ilolay, con chasis y acoplado cargados con leche, y otro camión, también con chasis y acoplado, que transportaba cereales.
Por circunstancias que todavía deben establecerse, ambos transportes protagonizaron un choque por alcance, que provocó una situación de emergencia sobre el corredor nacional.
Una persona quedó atrapada y es asistida por el SIES 107
Como consecuencia del impacto, una persona quedó atrapada en uno de los vehículos, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia y Bomberos Voluntarios de Sunchales.
De acuerdo con la información preliminar, la persona se encuentra consciente y presenta signos vitales estables, mientras recibe asistencia de profesionales médicos del servicio de emergencias SIES 107.
En paralelo, se aguarda la llegada de más Bomberos para realizar las tareas de rescate necesarias para liberar a la persona atrapada.
Hasta el momento, no se informaron mayores precisiones sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión.
Liberaron el tránsito en la ruta tras el corte total
Desde la URXIII confirmaron que, a las 14:30 se habilitó la circulación de manera parcial y alternada en la zona afectada.
Las autoridades policiales informaron que el corte total de la calzada fue levantado. De esta manera, el flujo vehicular retomó su marcha de forma controlada tras las restricciones previas.