Un grave siniestro vial se registró este sábado en el kilómetro 95 de la Ruta Provincial 2, en sentido descendente, donde un camión de transporte de combustible de la empresa Axion y una camioneta Chevrolet Tracker protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo dos víctimas fatales y un herido de gravedad.
Dos muertos y un herido grave tras un violento choque frontal entre un camión de combustible y una camioneta
El siniestro ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 95, en sentido descendente. Según las primeras pericias, el transporte de la firma Axion se cruzó de carril e impactó de lleno contra una Chevrolet Tracker en la que viajaban tres personas. El chofer del camión resultó ileso y el tránsito permanece desviado.
De acuerdo con las primeras informaciones recolectadas en el lugar del hecho, el camión marca Scania se habría cruzado de carril por causas que aún son materia de investigación, impactando frontalmente contra el vehículo particular en el que se desplazaban tres ocupantes.
Como consecuencia de la violencia del impacto, dos de los pasajeros que viajaban en la Chevrolet Tracker fallecieron en el acto, mientras que el conductor del rodado sufrió heridas de suma gravedad y debió ser asistido de urgencia. Por su parte, el chofer del transporte de carga, un hombre de 44 años, resultó ileso.
En la zona del accidente se desplegó un importante operativo integrado por dotaciones de bomberos y efectivos policiales, quienes aguardaron el arribo de los peritos de la Policía Científica para llevar adelante las tareas de rigor y determinar la mecánica exacta del choque. Debido al trabajo de los equipos de emergencia, la calzada permaneció totalmente cortada y se implementó un bypass preventivo para desviar la circulación vehicular.