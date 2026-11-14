#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tragedia vial en la Ruta 2

Dos muertos y un herido grave tras un violento choque frontal entre un camión de combustible y una camioneta

El siniestro ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 95, en sentido descendente. Según las primeras pericias, el transporte de la firma Axion se cruzó de carril e impactó de lleno contra una Chevrolet Tracker en la que viajaban tres personas. El chofer del camión resultó ileso y el tránsito permanece desviado.

El violento impacto entre un camión de combustible y una camioneta en el kilómetro 95 de la Ruta 2 dejó dos fallecidos y un herido grave.El violento impacto entre un camión de combustible y una camioneta en el kilómetro 95 de la Ruta 2 dejó dos fallecidos y un herido grave.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un grave siniestro vial se registró este sábado en el kilómetro 95 de la Ruta Provincial 2, en sentido descendente, donde un camión de transporte de combustible de la empresa Axion y una camioneta Chevrolet Tracker protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo dos víctimas fatales y un herido de gravedad.

De acuerdo con las primeras informaciones recolectadas en el lugar del hecho, el camión marca Scania se habría cruzado de carril por causas que aún son materia de investigación, impactando frontalmente contra el vehículo particular en el que se desplazaban tres ocupantes.

Dotaciones de bomberos y personal policial trabajan en el lugar del siniestro, donde se implementó un bypass para desviar el tránsito.Dotaciones de bomberos y personal policial trabajan en el lugar del siniestro, donde se implementó un bypass para desviar el tránsito.

Como consecuencia de la violencia del impacto, dos de los pasajeros que viajaban en la Chevrolet Tracker fallecieron en el acto, mientras que el conductor del rodado sufrió heridas de suma gravedad y debió ser asistido de urgencia. Por su parte, el chofer del transporte de carga, un hombre de 44 años, resultó ileso.

En la zona del accidente se desplegó un importante operativo integrado por dotaciones de bomberos y efectivos policiales, quienes aguardaron el arribo de los peritos de la Policía Científica para llevar adelante las tareas de rigor y determinar la mecánica exacta del choque. Debido al trabajo de los equipos de emergencia, la calzada permaneció totalmente cortada y se implementó un bypass preventivo para desviar la circulación vehicular.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro