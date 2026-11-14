Tragedia vial en la Ruta 2

Dos muertos y un herido grave tras un violento choque frontal entre un camión de combustible y una camioneta

El siniestro ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 95, en sentido descendente. Según las primeras pericias, el transporte de la firma Axion se cruzó de carril e impactó de lleno contra una Chevrolet Tracker en la que viajaban tres personas. El chofer del camión resultó ileso y el tránsito permanece desviado.