Un hombre fue apuñalado este sábado por la mañana en bulevar Gálvez de la capital provincial en circunstancias que están siendo investigadas.
Apuñalaron en el cuello a un hombre en pleno bulevar Gálvez
La víctima, que se encuentra en situación de calle, fue trasladada al Hospital Cullen. Todo ocurrió este sábado por la mañana, cerca del cruce con calle Laprida, a metros del ingreso al puente carretero.
Según trascendió, el hecho sucedió en inmediaciones del cruce con calle Laprida, muy cerca del ingreso al puente carretero que cruza la laguna Setúbal.
Era de día, poco después de las 7, cuando el herido se acercó a una obra en construcción para pedir agua. Quería limpiarse la sangre, porque tenía un corte importante en el cuello.
Auxilio
El trabajador que lo atendió llamó rápidamente a la Central de Emergencias 911 y minutos más tarde una ambulancia trasladó a la víctima al Hospital José María Cullen.
Pudo saberse que el herido es un hombre en situación de calle que habría dado pocos detalles de lo ocurrido.
Se limitó a explicar que fue agredido por otro sujeto.