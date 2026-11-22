Arroyo Leyes

Cazadores fueron sorprendidos con dos ciervos muertos y armas en el río Colastiné

Dos hombres de 38 y 49 años fueron interceptados por efectivos de la Guardia Rural Los Pumas mientras navegaban por el río Colastiné. Llevaban dos ciervos Axis eviscerados, tres armas de fuego, cartuchos y cuchillos. Ambos quedaron involucrados en una causa por infracción a la legislación nacional de protección de la fauna silvestre.