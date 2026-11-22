Un operativo de la Guardia Rural Los Pumas terminó con dos hombres aprehendidos durante la madrugada del sábado, en jurisdicción de Arroyo Leyes, luego de que fueran sorprendidos mientras desarrollaban actividades de caza en la zona de islas del río Colastiné, departamento La Capital.
Cazadores fueron sorprendidos con dos ciervos muertos y armas en el río Colastiné
Dos hombres de 38 y 49 años fueron interceptados por efectivos de la Guardia Rural Los Pumas mientras navegaban por el río Colastiné. Llevaban dos ciervos Axis eviscerados, tres armas de fuego, cartuchos y cuchillos. Ambos quedaron involucrados en una causa por infracción a la legislación nacional de protección de la fauna silvestre.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del destacamento Arroyo Leyes, quienes interceptaron una embarcación en la que se desplazaban dos hombres, de 38 y 49 años, ambos domiciliados en la ciudad de San José del Rincón.
Armas y ciervos muertos
Durante la inspección, los uniformados comprobaron que los ocupantes llevaban tres armas de fuego: dos escopetas y una carabina calibre 22. También transportaban cartuchos de distintos calibres, dos cuchillos y otros elementos vinculados con la actividad de caza.
Pero el hallazgo más significativo se produjo al revisar el resto de la embarcación. Allí los policías encontraron dos ejemplares de ciervo Axis, que ya habían sido cazados y eviscerados.
Ante esa situación, los dos hombres fueron aprehendidos alrededor de las 0.45 y se inició un procedimiento por presunta infracción a la Ley Nacional 22.421, que establece normas para la protección y conservación de la fauna silvestre.
Intervención de la Fiscalía y posterior libertad
En el marco de las actuaciones fueron secuestrados inicialmente una escopeta marca Boito, con 27 cartuchos; una carabina Marlin calibre 22, con otros 25 proyectiles; y una segunda escopeta de dos caños, marca Iga Gaucha, acompañada por cinco cartuchos.
También quedaron registrados dos cuchillos, uno de ellos marca Skiltuna, y la embarcación utilizada por los cazadores: una lancha marca Ecoplas, de color verde, equipada con un motor Hidea de 30 HP.
La situación fue comunicada a la Fiscalía Regional Nº 1 de Santa Fe. Tras interiorizarse de los pormenores, la fiscal Florencia Sarabia dispuso que ambos involucrados fueran identificados dactiloscópicamente y examinados por Medicina Legal, en el marco de la causa por infracción a la Ley 22.421.
La funcionaria también ordenó que las armas de fuego, la cartuchería, los cuchillos y la embarcación fueran restituidos definitivamente a sus propietarios.
Finalmente, y por disposición fiscal, los dos hombres recuperaron la libertad, mientras continuaron las actuaciones correspondientes por el episodio registrado en la zona de islas de Arroyo Leyes.