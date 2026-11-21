Ocho trabajadoras municipales resultaron heridas luego de ser atropelladas por una camioneta durante una protesta en Río Turbio, provincia de Santa Cruz. El episodio ocurrió en medio de un corte de ruta por un reclamo salarial y quedó registrado en videos que se difundieron en las redes sociales.
Video: ocho mujeres heridas tras un atropello durante una protesta en Santa Cruz
El episodio ocurrió durante un corte de ruta por un reclamo de recomposición salarial. Las afectadas sufrieron golpes y lesiones, aunque ninguna presenta riesgo de vida, según el gremio.
Cómo ocurrió el atropello
El hecho se produjo el jueves, cerca de las 17:45, cuando un conductor intentó atravesar el sector donde se desarrollaba la manifestación de trabajadores municipales.
Según denunciaron desde el gremio, el automovilista había sido advertido de que faltaban aproximadamente 15 minutos para que se habilitara nuevamente la circulación. Sin embargo, decidió avanzar.
Johana Gramajo, secretaria adjunta del sindicato, aseguró que el hombre había amenazado previamente con pasar por encima de las manifestantes.
“Faltaban 15 minutos nada más para abrir el paso y no le interesó. Nos dijo: ‘Las paso por encima, las paso por encima’”, relató.
La dirigente contó que se acercó a la camioneta para intentar tranquilizar al conductor y explicarle que el corte estaba próximo a finalizar. No obstante, sostuvo que el hombre aceleró contra las personas que se encontraban sobre la calzada.
Ocho trabajadoras heridas
Como consecuencia del impacto, ocho empleadas municipales sufrieron golpes y lesiones en las rodillas. Todas fueron trasladadas para recibir atención médica y, de acuerdo con lo informado por el sindicato, ninguna corre riesgo de vida.
Además, también resultó herida la madre de uno de los trabajadores que acompañaba la protesta. Una de las ruedas traseras del vehículo le pasó por encima del tobillo, aunque no sufrió fracturas.
La protesta se desarrollaba en el marco de un conflicto por la recomposición salarial de los empleados municipales. Desde el gremio cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades y responsabilizaron al intendente y al gobernador por la situación.
Después del atropello, los trabajadores resolvieron mantener las medidas de fuerza, aunque modificarán los horarios de los cortes para evitar mayores complicaciones a los vecinos.