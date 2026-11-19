Un delincuente intentó asaltar un comercio ubicado en pleno centro de la ciudad balnearia, pero la resistencia de la empleada frustró el robo. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad. El sospechoso escapó en una camioneta robada en Mar del Plata, que fue encontrada horas después.
Video: se disfrazó de mujer para robar una joyería, forcejeó con una empleada y huyó
El episodio ocurrió en un comercio céntrico y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El sospechoso escapó en una camioneta con pedido de secuestro activo, que fue encontrada abandonada horas después.
El hecho ocurrió en un local situado sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106, en Villa Gesell. Según las imágenes de seguridad, el sospechoso ingresó al comercio vestido de mujer y, sin mediar palabras, saltó el mostrador para abalanzarse sobre la empleada.
En ese momento comenzó un forcejeo entre ambos. La trabajadora se resistió y logró impedir que el delincuente concretara el asalto, por lo que el hombre terminó escapando sin llevarse ningún objeto de valor.
La fuga en una camioneta robada
Tras el intento fallido, el sospechoso huyó a bordo de una Peugeot Expert gris que tenía un pedido de secuestro activo por robo.
Además, el vehículo circulaba con una patente correspondiente a otro rodado registrado en Mar del Plata.
Encontraron el vehículo abandonado
A partir de la denuncia y las primeras tareas investigativas, se estableció que la camioneta había ingresado a Villa Gesell durante la tarde del día anterior al hecho. También se determinó que el acusado se movilizaba junto con otros cómplices.
Horas después del intento de robo, el vehículo fue localizado abandonado en la intersección de Paseo 118 y avenida 14.
Por el momento, no se registraron novedades sobre el paradero de los sospechosos.