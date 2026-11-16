La definición de la serie entre Huracán de Ingeniero White y Ferro Carril Oeste de General Pico, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur, terminó de la peor manera: con graves incidentes dentro del campo de juego y nueve integrantes de la delegación pampeana detenidos y a disposición de la Justicia.
Batalla campal en el Regional Amateur: agredieron a un asistente y hubo nueve detenidos
Tras el gol que selló la clasificación de Huracán de Ingeniero White, futbolistas de Ferro Carril Oeste protagonizaron graves incidentes contra la terna arbitral. Ocho jugadores y un integrante del cuerpo técnico quedaron a disposición de la Justicia.
El episodio de violencia se produjo luego de un partido cargado de tensión, en el que el conjunto bahiense consiguió revertir la diferencia de la ida y quedarse con la clasificación a las finales regionales.
Resultado contundente
El encuentro, correspondiente a la fase clasificatoria de la Región Pampeana Sur, se disputó a puertas cerradas en territorio bahiense y terminó con una goleada de Huracán por 5 a 1.
De esta manera, el equipo local logró dar vuelta la serie, luego de haber perdido por 3 a 0 en el partido de ida frente a Ferro Carril Oeste.
Sin embargo, el desenlace deportivo quedó completamente opacado por los incidentes registrados en el cuarto minuto de descuento. En ese momento, Iván Agudiak convirtió su segundo gol de la tarde y estableció el 5 a 1 definitivo, resultado que le aseguró a Huracán el boleto a las finales regionales.
Una polémica decisión arbitral
La tensión estalló después de que el árbitro convalidara el tanto. Desde el conjunto pampeano cuestionaron la jugada al considerar que el autor del gol se encontraba en una posición adelantada.
La protesta rápidamente escaló y derivó en una violenta reacción de los futbolistas de Ferro, quienes fueron en busca del árbitro principal, Lautaro Paletta, y de sus colaboradores.
En medio del descontrol y con una presencia de seguridad que no logró contener la situación, los jugadores agredieron físicamente al segundo asistente, Mauro Cejas.
Por su parte, Paletta consiguió escapar corriendo hacia el sector de vestuarios, mientras se desarrollaban los incidentes dentro del campo de juego.