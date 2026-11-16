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Batalla campal en el Regional Amateur: agredieron a un asistente y hubo nueve detenidos

Tras el gol que selló la clasificación de Huracán de Ingeniero White, futbolistas de Ferro Carril Oeste protagonizaron graves incidentes contra la terna arbitral. Ocho jugadores y un integrante del cuerpo técnico quedaron a disposición de la Justicia.