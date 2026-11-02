Un grupo de hinchas de Nueva Chicago protagonizó este lunes disturbios y mantuvo enfrentamientos con el personal de la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Mataderos, cuando intentaron forzar una puerta para ingresar al estadio "Verdinegro", enojados por el descenso del club a Primera B Metropolitana.
Incidentes en la cancha de Nueva Chicago tras el descenso a la Primera B Metropolitana
Hinchas quisieron forzar una puerta para ingresar al estadio tras el partido perdido ante Chacarita.
Según confirmaron fuentes policiales, los simpatizantes quisieron abrir a la fuerza la puerta 2, ubicada sobre la calle Cañada de Gómez al 2700, y fueron interceptados por el operativo de seguridad de prevención que había sido desplegado, con un saldo de al menos dos detenidos.
El descenso frente a Chacarita
El “Torito” de Mataderos sufrió el descenso a la tercera categoría del fútbol argentino luego de caer en la última fecha ante Chacarita, uno de sus máximos rivales, por 2-0.
Los graves incidentes que ocurrieron en inmediaciones del estadio de Nueva Chicago.
Tue así como, tras una caída por 2-0 ante Chacarita que sentenció la suerte del “Torito” una multitud de simpatizantes del elenco de Mataderos se apersonó en las inmediaciones del estadio y forzó su ingreso al mismo por la puerta de acceso número 2, ubicada en la calle Cañada de Gómez.
Detenciones y actuación policial
El mismo fue denegado a partir de un operativo policial preventivo que fue puesto en acción por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que terminó con tres detenidos, dos de los cuales fueron liberados rápidamente por disposición de la Justicia.
Además, entre otros incidentes, un hincha se cayó de un micro y quedó herido y una policía fue herida en la cara a raíz de un piedrazo que impactó en la ventanilla del móvil policial en el que se situaba, por lo que fue traslada al Hospital Santojanni para recibir atención médica.