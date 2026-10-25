Otro desconcierto más de Patronato, que perdió otra final sin jugarla como tal. Un cúmulo de errores le permitieron al conjunto de Carlos Casares ganar. El Negro quedó muy complicado con el descenso.
Por sus propios errores, Patronato volvió a perder y se complicó con el descenso
El Rojinegro falló en campo rival y en el propio y le permitió Agropecuario a ganar 2-0 en su último cotejo en el Estadio Grella en el 2026. Se juega la permanencia en Rafaela ante Atlético.
Un cúmulo de nervios
Patronato salió a jugar con impetud, llevándose puesto a Agropecuario, al que complicó en los primeros minutos, pero padeció lo de todo el año: la falta de gol. Patrón generó con Pereyra desequilibrio, pero Miró no llegó a conectar el centro, en otra, Soldano peinó de cabeza y Meritello no pudo empujarla.
Patrón intentó siempre, de a ratos desordenado, pero no lograba romper el cero. En el medio, un aviso de Gagliardi, que junto con Vega, complicaron a los defensores Santos que jugaron otro partido aparte, distinto, cometiendo un cúmulo de errores en medio de nerviosismo en el que cayó el equipo de Fuentes con el correr de los minutos. Rivero no pudo nunca con el arquero Acosta en dos chances casi consecutivas, una producto de un error defenaivo de rival, que mostró sus limitaciones.
Y en el intento, Augusto Picco giró mal, entregó mal la pelota que terminó en la gambeta de Gagliardi que asistió a Vega que mano a mano marcó el 1-0. La tensión se adueño del Grella y el nervio de los futbolistas Santos, que fallaron pases, tomaron malas decisiones y siguieron dejándole chances al Sojero, que con sus claras limitaciones, no acertaron en el área rival. En pleno desconcierto y entre reproche, terminó la primera parte el Negro, obligado a ganar.
Padeció lo de siempre
En el complemento, la historia fue la misma de la primera parte y la de todo el torneo. Patronato salió con más impetud que juego a buscar el resultado, pero sin ideas. Tomás Attis, que ingresó por Soldano, tuvo las más claras y no convirtió. El primer remate cruzado pasó cerca, el segundo no pudo mano a mano con Acosta, en sí, no remató antes cuando recibió la pelota.
Patrón no dejó de cometer errores y con campo y espacios, Agropecuario siempre tuvo una chance. Gagliardi fue una pesadilla para Meritello y Evangelista y en su cabeza nació el golpe de KO para el Rojinegro que no encontró reacción. Aranda dentro del área puso el 2-0 y quebró al Rojinegro, que intento con Evangelista de cabeza, después Cortes, pero siempre Acosta despejó los intentos Santos.
En un desconcierto absoluto, con la pelota pesando un montón, el murmullo hecho carne y los errores y malas decisiones aumentando. Patronato erró, como todo el año, con la falta de gol y determinación que todo el torneo sufrió, padeció y fue una de sus características por las que perdió varios puntos.
Patronato perdió y debe esperar una ayuda de Deportivo Maipú para no quedar en zona de descenso directo. A todo o nada, en Rafaela y ante Atlético, se jugará la continuidad en la categoría y con una oreja puesta en Villa Maipú en el duelo entre Chacarita y Nueva Chicago para no irse al Federal A, así de simple.
Síntesis
Patronato 0-2 Agropecuario
Goles: 26'PT Juan Cruz Vega; 25'ST Braian Aranda.
Formaciones
-Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero. DT: Marcelo Fuentes.
-Agropecuario: Luciano Acosta; Tomas Lecanda, Alan Perez, Danilo Actis, Milton Ramos; Braian Aranda, Santiago Gallucci, Juan Cruz Vera, Federico Pérez; Rodrigo Mosquera y Alejandro Gagliardi. DT: Gabriel Gómez.
Modificaciones: Benjamín Bravo por Miró; Tomás Attis, Renzo Reynaga y Brandon Cortés por Rivero, Soldano y Picco (P). Rodrigo Castro por Gallucci; Natanael Pereyra y Danilo Ruíz Díaz por Vega y Mosquera (A).
Amonestados: Pereyra (P); Perez, Gallucci, Castro, Aranda (A).
Árbitro: Álvaro Carranza
Estadio Presbítero Bartolomé Grella