Atlético de Rafaela empató 1-1 frente a Colegiales en condición de visitante, por la fecha 35 de la Primera Nacional, en un encuentro que tuvo emociones hasta los últimos minutos y que dejó al equipo rafaelino obligado a definir sus posibilidades de ingresar al Reducido en la última jornada.
La Crema rescató un punto ante Colegiales y definirá su futuro en la última fecha
El conjunto rafaelino no pudo sostener la ventaja inicial de Ponce, pero la gran tapada de Bergia salvó una unidad vital en la pelea por meterse al Reducido que definirá la próxima fecha ante Patronato.
El conjunto dirigido por la Crema logró ponerse en ventaja a través de Fernando Ponce, pero no pudo sostener el resultado y terminó igualando ante un rival que presionó durante buena parte del partido. La gran figura del cierre fue Mayco Bergia, quien atajó un penal cuando el marcador estaba 1-1.
Ponce adelantó a Atlético en un primer tiempo disputado
Desde el comienzo, Colegiales asumió el protagonismo y manejó la posesión de la pelota, mientras que Atlético apostó por un juego más directo para intentar generar peligro en el área rival.
El encuentro también presentó una particularidad: Mauro Albertengo fue titular en Colegiales y su hermano Lucas Albertengo integró el once inicial de Atlético, protagonizando un enfrentamiento familiar dentro del campo de juego.
En ese contexto, la Crema consiguió romper el cero a los 35 minutos del primer tiempo.
Luego de un tiro libre ejecutado desde la izquierda, se produjeron varios intentos de despeje dentro del área hasta que Fernando Ponce recuperó la pelota, enganchó y definió para establecer el 1-0 a favor de los rafaelinos.
Con esa ventaja, Atlético se fue al descanso después de un primer tiempo en el que logró aprovechar una de sus oportunidades.
Colegiales empató y Bergia apareció cuando más lo necesitaban
En el complemento, el conjunto local adelantó sus líneas y comenzó a ejercer mayor presión sobre la defensa de Atlético, que intentaba sostener la diferencia.
La insistencia de Colegiales tuvo su recompensa a los 83 minutos, cuando Nicolás Toloza conectó de cabeza después de un tiro de esquina y venció a Bergia para establecer el 1-1.
Sin embargo, las emociones no terminaron allí. Apenas cinco minutos después, el árbitro sancionó un penal a favor de Colegiales, que tuvo la posibilidad de dar vuelta el resultado.
El encargado de ejecutarlo fue nuevamente Toloza, futbolista rafaelino, quien remató bajo hacia el palo izquierdo. Pero Mayco Bergia respondió con una gran atajada y evitó el segundo gol del local.
Ya en tiempo de descuento, Atlético también tuvo una oportunidad para quedarse con la victoria. Alexis Rodríguez recibió en posición de remate, aunque su disparo terminó por encima del travesaño.
Finalmente, el encuentro terminó 1-1, con situaciones claras para ambos equipos durante el cierre.
Atlético se jugará la clasificación ante Patronato
El empate dejó un sabor agridulce para Atlético, que consiguió sumar como visitante, pero continúa fuera de los puestos de clasificación al Reducido cuando solamente resta una fecha para finalizar la etapa regular.
La Crema tendrá su última oportunidad en Rafaela, donde recibirá a Patronato en la fecha final de la Primera Nacional.
El equipo rafaelino afrontará ese compromiso con la necesidad de sumar y mantener sus posibilidades de acceder a la siguiente instancia del campeonato, luego de un empate en el que Bergia resultó determinante para evitar una derrota que habría complicado todavía más el panorama.