La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este viernes las resoluciones de la Cámara de Apelaciones de la FIFA sobre los expedientes disciplinarios iniciados a raíz de los incidentes ocurridos durante la final de la Copa del Mundo disputada en Norteamérica entre Argentina y España.
FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero mantuvo el castigo a Leandro Paredes y a la AFA
La Cámara de Apelaciones de la FIFA resolvió parcialmente el recurso presentado por la Asociación del Fútbol Argentino por los incidentes registrados en la final del Mundial de Norteamérica ante España. Al defensor le redujeron la suspensión de siete a cuatro partidos, mientras que se ratificaron las sanciones al mediocampista de Boca y las multas por cánticos discriminatorios.
Las decisiones alcanzaron a los futbolistas Nahuel Molina y Leandro Paredes, además de las sanciones económicas impuestas a la entidad por los cánticos discriminatorios registrados durante el encuentro. Sin embargo, el organismo internacional resolvió de manera diferente los planteos vinculados con cada jugador.
Molina recibió una reducción de la suspensión
En el caso de Nahuel Molina, actualmente en la Roma, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso presentado y modificó parcialmente la sanción original.
El defensor había recibido una suspensión de siete partidos y una multa de 90.000 dólares. Tras la revisión, el castigo quedó reducido a cuatro encuentros de suspensión y una multa de 60.000 dólares.
De esta manera, la FIFA aceptó parcialmente los argumentos de la AFA y disminuyó tanto la cantidad de partidos de inhabilitación como el monto de la sanción económica.
Una resolución diferente tuvo el expediente correspondiente a Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors. En este caso, la Cámara de Apelaciones decidió mantener la suspensión impuesta originalmente.
La misma determinación alcanzó a las multas aplicadas a la AFA por los cánticos discriminatorios registrados durante la final. Así lo comunicó la entidad en el texto difundido este viernes: "Con relación a la suspensión del jugador Leandro Paredes y a las multas impuestas a la propia Asociación, relativas a los cánticos discriminatorios, resolvió mantener las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria".
La AFA analiza recurrir al TAS
Tras conocerse las resoluciones, la Asociación del Fútbol Argentino anticipó que solicitará los fundamentos de las decisiones de la Cámara de Apelaciones. Una vez que cuente con esa documentación, evaluará avanzar con una presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La entidad considera que cuenta con argumentos de hecho y de derecho suficientes para continuar con la apelación y buscar una nueva revisión de las sanciones que fueron ratificadas.
De esta manera, el conflicto disciplinario derivado de la final mundialista todavía podría tener un nuevo capítulo en el ámbito de la justicia deportiva internacional.