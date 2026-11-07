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FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero mantuvo el castigo a Leandro Paredes y a la AFA

La Cámara de Apelaciones de la FIFA resolvió parcialmente el recurso presentado por la Asociación del Fútbol Argentino por los incidentes registrados en la final del Mundial de Norteamérica ante España. Al defensor le redujeron la suspensión de siete a cuatro partidos, mientras que se ratificaron las sanciones al mediocampista de Boca y las multas por cánticos discriminatorios.