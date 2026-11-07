Copa Libertadores

Expectativa por la final: miles de hinchas de Estudiantes y Palmeiras aseguraron su lugar en Montevideo

Los simpatizantes de ambos equipos compraron en apenas media hora las localidades de las cabeceras destinadas a cada club para la definición del 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. La venta continuará el miércoles 11 con tickets de Categoría 2 para el público general.