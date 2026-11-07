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Expectativa por la final: miles de hinchas de Estudiantes y Palmeiras aseguraron su lugar en Montevideo

Los simpatizantes de ambos equipos compraron en apenas media hora las localidades de las cabeceras destinadas a cada club para la definición del 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. La venta continuará el miércoles 11 con tickets de Categoría 2 para el público general.

Final de la Copa Libertadores: Estudiantes y Palmeiras agotaron las entradas populares para sus hinchasFinal de la Copa Libertadores: Estudiantes y Palmeiras agotaron las entradas populares para sus hinchas
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La expectativa por la final de la Copa Libertadores 2026 quedó reflejada en la demanda de entradas.

Este viernes, los hinchas de Estudiantes de La Plata y Palmeiras agotaron las localidades populares que tenían asignadas para el encuentro decisivo, que se disputará el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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Según confirmó la CONMEBOL, las casi 14.000 entradas destinadas a los simpatizantes del Pincha y las aproximadamente 12.000 correspondientes al conjunto brasileño se vendieron en alrededor de media hora. La respuesta de los hinchas dejó sin disponibilidad las localidades de ambas cabeceras en la primera jornada de expendio.

Estudiantes agotó sus localidades en media hora

La venta para los socios de Estudiantes comenzó a las 18, hora argentina, y cerca de las 18.30 ya no quedaban populares disponibles. El club informó que el proceso respetó el sistema de ranking establecido para sus asociados, que tuvieron prioridad para acceder a las entradas.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Flamengo v Estudiantes La Plata - Estadio Maracana, Rio Janeiro, Brazil - October 22, 2026 Estudiantes La Plata players celebrate after winning the penalty shootout as Estudiantes La Plata qualify for the final of the Copa Libertadores REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAYFinal de la Copa Libertadores: Estudiantes y Palmeiras agotaron las entradas populares para sus hinchas

La institución platense había realizado gestiones ante la CONMEBOL y los organismos de seguridad de Uruguay para ampliar el cupo destinado a sus simpatizantes. Finalmente, consiguió llevar al máximo permitido la capacidad correspondiente a la Categoría 3, aunque la totalidad de las localidades se agotó igualmente ante la elevada demanda.

Palmeiras también completó el cupo de su cabecera

Del lado brasileño, los hinchas de Palmeiras adquirieron todas las entradas disponibles para la cabecera Colombes durante la jornada de este viernes. La respuesta confirmó el interés que despierta la definición entre los simpatizantes del equipo paulista.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - First Leg - Estudiantes de La Plata v Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - October 15, 2026 Estudiantes de La Plata fans in the stands during the match REUTERS/Agustin MarcarianFinal de la Copa Libertadores: Estudiantes y Palmeiras agotaron las entradas populares para sus hinchas

La final tendrá además un significado especial para el Verdao, que volverá a jugar en el estadio Centenario, escenario en el que conquistó la Copa Libertadores en 2021. En aquella oportunidad, derrotó 2-1 a Flamengo y consiguió uno de los títulos más importantes de su historia reciente.

Cuándo continuará la venta de entradas

La comercialización de localidades tendrá una nueva instancia el próximo miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con el cronograma informado, ese día se habilitará la venta de entradas de Categoría 2 para el público general.

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De esta manera, quienes no consiguieron acceder a las populares destinadas a las parcialidades de Estudiantes y Palmeiras tendrán una nueva oportunidad de adquirir localidades para la final, que se jugará el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

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