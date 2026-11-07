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Alcaraz y Ruud se cruzan en las semifinales del Masters 1000 de París

El español y el noruego avanzaron este viernes tras superar a Taylor Fritz y Nuno Borges, respectivamente. Se medirán este sábado desde las 13, hora argentina, por un lugar en la final.

Un duelo de alto nivel en París: Alcaraz y Ruud buscan la finalUn duelo de alto nivel en París: Alcaraz y Ruud buscan la final
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El español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud protagonizarán una de las semifinales del Masters 1000 de París, luego de conseguir sendas victorias este viernes en los cuartos de final. El número tres del ranking ATP debió trabajar durante tres sets para superar al estadounidense Taylor Fritz, mientras que Ruud se impuso en dos parciales frente al portugués Nuno Borges.

Tennis - ATP 1000 Masters - Paris Masters - Plenitude Arena, Nanterre, France - November 6, 2026 Norway's Casper Ruud celebrates after winning his quarter final match against Portugal's Nuno Borges REUTERS/Benoit TessierUn duelo de alto nivel en París: Alcaraz y Ruud buscan la final

El cruce entre ambos está previsto para este sábado, desde las 13, hora argentina, en un duelo que reunirá a dos jugadores de primer nivel y que definirá a uno de los finalistas del último Masters 1000 de la temporada.

Ruud resolvió su partido en dos sets

Casper Ruud, ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, consiguió su clasificación tras vencer a Nuno Borges (49°) por 7-6 (7-5) y 6-4. El noruego necesitó una hora y 32 minutos para cerrar el encuentro y avanzar a las semifinales.

Tennis - ATP 1000 Masters - Paris Masters - Plenitude Arena, Nanterre, France - November 6, 2026 Spain's Carlos Alcaraz celebrates after winning his quarter final match against Taylor Fritz of the U.S. REUTERS/Benoit TessierUn duelo de alto nivel en París: Alcaraz y Ruud buscan la final

El triunfo también tuvo un impacto en su posición en el escalafón internacional: Ruud ascendió del puesto 23 al 20, de acuerdo con la actualización mencionada en el informe.

Alcaraz remontó ante Fritz y avanzó entre los cuatro mejores

Carlos Alcaraz (3°) tuvo un compromiso más exigente frente a Taylor Fritz (12°). El español perdió el primer set en un ajustado tie-break por 12-10, pero logró reaccionar y quedarse con los dos parciales siguientes por 7-5 y 6-3.

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De esa manera, el murciano revirtió el resultado y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen parisino. Ahora tendrá como rival a Ruud, en un enfrentamiento que pondrá a prueba a ambos en busca de la definición del torneo.

Shelton y Van Assche jugarán la otra semifinal

La segunda semifinal tendrá como protagonistas al francés Luca Van Assche y al estadounidense Ben Shelton, cuarto del ranking ATP.

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Van Assche consiguió su lugar tras superar al australiano Rinky Hijikata, mientras que Shelton avanzó al derrotar a su compatriota Tommy Paul. Así, el cuadro quedó definido con dos cruces que determinarán a los finalistas del Masters 1000 de París.

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