En Los Amores y Toba

Cinco jóvenes resultaron heridos en dos accidentes en el norte santafesino

Los siniestros ocurrieron este domingo en la ruta provincial N° 3. En uno de ellos, un automóvil terminó en un zanjón luego de que sus ocupantes descendieran ante un principio de incendio en el motor. En el otro, colisionaron dos motocicletas.