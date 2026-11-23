Dos accidentes de tránsito ocurridos este domingo 22 de noviembre sobre la Ruta Provincial Nº 3, en el norte santafesino, dejaron varias personas lesionadas y demandaron la intervención de efectivos policiales y servicios de emergencia. Los episodios se registraron en jurisdicción de Los Amores y de la localidad de Toba, según informó la Unidad Regional XIX, con sede en Vera.
Cinco jóvenes resultaron heridos en dos accidentes en el norte santafesino
Los siniestros ocurrieron este domingo en la ruta provincial N° 3. En uno de ellos, un automóvil terminó en un zanjón luego de que sus ocupantes descendieran ante un principio de incendio en el motor. En el otro, colisionaron dos motocicletas.
El primero de los hechos tuvo lugar durante la mañana, en jurisdicción de Los Amores, cuando personal de la subcomisaría 1ª tomó intervención ante un siniestro protagonizado por un automóvil Volkswagen blanco en el que viajaban cinco personas, de entre 15 y 20 años.
Por causas que se investigan, el vehículo sufrió un principio de incendio en el sector del motor mientras circulaba por la ruta. Ante esa situación, sus ocupantes descendieron del rodado, que quedó sin conductor y terminó su recorrido en un zanjón de desagüe ubicado a la vera del camino.
Traslado y asistencia
Como consecuencia del episodio, los cinco jóvenes sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron asistidos por personal sanitario, que los trasladó al hospital de Los Amores. Posteriormente, dos de las jóvenes, de 17 y 18 años, fueron derivadas al Hospital de Reconquista para continuar con su atención médica.
En el caso interviene el Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras se procura establecer las circunstancias que desencadenaron el incidente.
Choque entre motos
El segundo accidente ocurrió a las 20.40, en jurisdicción de Toba, también sobre la Ruta Provincial N.º 3, luego de que la Central de Emergencias 911 alertara a la policía sobre una colisión entre dos motocicletas.
De acuerdo con la información oficial, los vehículos involucrados fueron una Guerrero de 150 cc, negra, que era llevada de manera pedestre por un joven de 19 años, y una Honda Titan CG 150 cc, del mismo color, conducida por otro joven de 20 años. Ambos circulaban en sentido norte-sur.
Los dos involucrados resultaron heridos y fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107, que los trasladó al Hospital Regional de Vera para su atención.
En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Primera, de la Subcomisaría 5.ª de Toba y de la Guardia Provincial. Tras las diligencias correspondientes, las motocicletas fueron trasladadas a sede policial.