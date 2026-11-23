Tragedia en Alejandra

Buscan a una mujer que cayó al río tras el choque de una lancha contra un tronco

Una embarcación que trasladaba a seis personas, entre ellas tres menores, chocó contra un tronco que era arrastrado por la corriente. Todos sus ocupantes cayeron al agua y varias personas resultaron lesionadas. Una mujer oriunda de Calchaquí, que viajaba en la parte delantera del bote, permanece desaparecida.