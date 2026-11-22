En barrio San Lorenzo

Mataron a tiros al "Toco" Zavala; el hombre que impuso la violencia en Colón y en las calles de Santa Fe

Víctor Hugo Zavala, de 47 años, murió tras recibir dos disparos en un ataque ocurrido en General López al 4100. Su figura había trascendido el ambiente futbolístico después de protagonizar un violento episodio en la cancha de Colón y quedó vinculada durante años a distintos hechos de violencia urbana en Santa Fe.