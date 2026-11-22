Un trágico accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre sobre la Ruta Nacional N.º 34, a la altura del kilómetro 299, en jurisdicción de Las Palmeras, departamento San Cristóbal.
Trágico choque entre camiones en la Ruta 34: murió un chofer y rescataron a tres acompañantes
El choque por alcance entre dos transportes sobre la traza nacional movilizó a los bomberos, quienes trabajaron intensamente para socorrer a las víctimas.
El siniestro dejó como saldo un camionero de 41 años fallecido y tres acompañantes que debieron ser rescatadas de la cabina de uno de los vehículos.
De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:25, cuando, por causas que se investigan, se produjo una colisión por alcance entre dos camiones que circulaban en sentido sur-norte.
Cómo ocurrió el choque entre los camiones
Uno de los vehículos involucrados era un camión con semirremolque que transportaba soda cáustica, conducido por un hombre de 35 años, quien resultó ileso.
El segundo transporte, un camión con acoplado, era conducido por un hombre de 41 años que viajaba acompañado por una mujer de 37 años y dos niñas de 15 y 9 años.
Por circunstancias que todavía se intentan establecer, el segundo camión impactó desde atrás al transporte que llevaba soda cáustica.
La violencia de la colisión provocó que las tres acompañantes quedaran atrapadas en la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.
Rescate de las acompañantes y fallecimiento del conductor
Hasta el lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Sunchales y Arrufó, que trabajaron para liberar a las personas atrapadas en el vehículo.
Posteriormente, la mujer y las dos menores fueron trasladadas por los servicios de emergencias médicas hacia el Hospital de Sunchales para recibir atención.
Sin embargo, cerca de las 3:15 se constató el fallecimiento del conductor de 41 años, como consecuencia del siniestro.
El informe inicial no precisó la gravedad de las lesiones sufridas por las acompañantes.
Amplio operativo policial y judicial sobre la Ruta 34
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 14ª de Las Palmeras, junto con otras dependencias de la Unidad Regional XIII, personal de la Guardia Provincial, Gendarmería Nacional y el médico policial.
También intervino la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la colisión.
La investigación deberá determinar cómo se produjo el impacto entre ambos transportes y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.