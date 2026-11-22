Un choque múltiple entre cuatro vehículos dejó cuatro personas trasladadas a un hospital y provocó un corte total en la autopista Panamericana durante la madrugada de este domingo. Ocurrió en el kilómetro 22, a la altura de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro, en sentido hacia la provincia.
Cuatro autos chocaron en la Panamericana, a un kilómetro del siniestro que dejó tres muertos
Cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Central de San Isidro tras la colisión de este domingo. Hubo vuelcos, un corte total y desvíos por colectora.
El siniestro se produjo cerca de las 4, a un kilómetro del lugar donde el sábado murieron tres personas en una colisión entre dos autos y un colectivo. En este nuevo episodio no se registraron víctimas fatales. Los heridos fueron llevados al Hospital Central de San Isidro y no se informó su estado de salud.
Cómo se produjo el choque múltiple
Según testimonios recogidos por La Nación, la secuencia comenzó cuando un Volkswagen Tera impactó contra una Peugeot Partner por causas que todavía se desconocen. Ambos vehículos volcaron: la camioneta quedó de costado sobre la colectora y el otro rodado se detuvo sobre uno de los carriles.
Los conductores que se acercaban comenzaron a reducir la velocidad para evitar los vehículos accidentados. En ese momento, un Toyota Corolla chocó desde atrás a un Ford Focus, que dio varios trompos antes de detenerse sobre otro sector de la calzada.
De acuerdo con lo informado por LN+, los cuatro vehículos sufrieron daños totales y uno de ellos era utilizado para un servicio de transporte por aplicación. Los controles de alcoholemia realizados a los conductores dieron negativo.
Corte y desvíos por colectora
La circulación quedó interrumpida minutos después del accidente. Poco antes de las 8, el tramo continuaba cerrado y los vehículos eran desviados hacia la colectora a la altura de Capitán San Martín, mientras se aguardaba el retiro de los rodados mediante grúas.
La interrupción afectó un tramo de más de cuatro kilómetros y generó demoras para quienes circulaban hacia la provincia de Buenos Aires. Los vehículos involucrados habían quedado distribuidos entre la autopista y la colectora.
El antecedente del sábado
El día anterior, poco después de las 5, un Volkswagen Vento chocó contra la parte trasera de un colectivo de la línea 21 en el kilómetro 21, cerca de avenida Márquez. El impacto ocurrió sobre el carril lento, también en sentido hacia la provincia, e involucró además a un Volkswagen Suran.
El Vento se incendió y sus tres ocupantes murieron. Autopistas del Sol, la concesionaria de la autopista, confirmó también que otras dos personas resultaron heridas. Las causas de ese siniestro permanecen bajo investigación.