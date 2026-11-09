Dos conductas de riesgo registradas sobre la autopista Panamericana derivaron en sanciones para dos conductores en la provincia de Buenos Aires.
Panamericana: suspendieron las licencias de una mujer que manejó a contramano y un motociclista que hizo “Superman”
Los dos episodios ocurrieron en distintos sectores de la zona de Pilar y quedaron registrados por cámaras de seguridad. Los conductores, de 69 y 27 años, fueron identificados por las autoridades bonaerenses y recibieron la suspensión preventiva de sus licencias.
Una mujer de 69 años fue detectada mientras circulaba en sentido contrario al tránsito, mientras que un motociclista de 27 años fue filmado cuando realizaba una acrobacia conocida como “Superman”.
En ambos casos, las autoridades dispusieron la suspensión preventiva de las licencias de conducir.
Los hechos ocurrieron en la zona de Pilar y fueron detectados a través de cámaras de seguridad. Luego de analizar las imágenes y reconstruir los recorridos, el Ministerio de Transporte bonaerense logró identificar a los protagonistas e inició las actuaciones correspondientes por infracciones a las normas de tránsito.
Una conductora circuló a contramano por la Panamericana
El primero de los episodios tuvo como protagonista a una mujer de 69 años, oriunda de Chivilcoy, que fue registrada mientras avanzaba en sentido contrario a la circulación vehicular sobre el ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura de Presidente Derqui.
La situación quedó documentada mediante las cámaras de seguridad instaladas en la zona. A partir del seguimiento de las imágenes y del recorrido realizado por el vehículo, las autoridades pudieron establecer la identidad de la conductora y avanzar con el procedimiento administrativo.
Circular a contramano en una autopista representa un riesgo para todos los usuarios de la vía, debido a las velocidades de desplazamiento y al escaso margen de reacción que tienen los automovilistas ante la aparición de un vehículo en sentido opuesto.
El segundo caso involucró a un joven de 27 años, domiciliado en Ingeniero Maschwitz, quien fue filmado mientras conducía una motocicleta realizando la maniobra denominada “Superman”.
Esta práctica consiste en desplazarse sobre la moto con el cuerpo completamente extendido, en una posición que imita el vuelo del personaje de ficción.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transporte bonaerense, el motociclista fue registrado en diferentes oportunidades mientras realizaba este tipo de acrobacias sobre la autopista.
La postura dificulta el control del vehículo y limita la capacidad de respuesta ante frenadas, obstáculos o cualquier imprevisto que pueda presentarse durante la circulación.
Cómo se resolvió la suspensión de las licencias
Después de identificar a los dos conductores y reunir las pruebas audiovisuales, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confeccionó las actas de infracción correspondientes por incumplimiento de la Ley Provincial de Tránsito 13.927.
Posteriormente, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, con sede en General Pacheco, resolvió suspender preventivamente las licencias de conducir de ambos involucrados.
Desde la cartera provincial, encabezada por Martín Marinucci, señalaron que tanto circular en sentido contrario como realizar maniobras acrobáticas mientras se conduce una motocicleta son comportamientos que comprometen la seguridad vial.
Las autoridades remarcaron que estas conductas no solamente ponen en peligro a quienes las realizan, sino también a los demás conductores y pasajeros que transitan por la autopista.
Además, indicaron que las intervenciones forman parte de las acciones de control que se llevan adelante en rutas y autopistas bonaerenses, con el objetivo de detectar infracciones, prevenir siniestros y promover una circulación responsable.