Buenos Aires

Panamericana: suspendieron las licencias de una mujer que manejó a contramano y un motociclista que hizo “Superman”

Los dos episodios ocurrieron en distintos sectores de la zona de Pilar y quedaron registrados por cámaras de seguridad. Los conductores, de 69 y 27 años, fueron identificados por las autoridades bonaerenses y recibieron la suspensión preventiva de sus licencias.