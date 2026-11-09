Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
En Vivo Lunes 9 de noviembre de 2026
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Imagen ilustraiva Créditos: Flavio Raina
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
06:31 / Lun. 09.11.2026
Congestión vehicular
Autopista Santa Fe Rosario desde el KM 00, altura de Rosario - Sentido a Santa Fe. Congestión vehicular sobre circunvalación debido a camión detenido en rama de ingreso al corredor, desde Bs As.
06:31 / Lun. 09.11.2026
Autopista Santa Fe -Rosario
Obras en el tercer carril desde el KM 31 hasta KM 34
ACCESO CERRADO:
Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.
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