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En Vivo Lunes 9 de noviembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustraiva Créditos: Flavio RainaImagen ilustraiva Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:31 / Lun. 09.11.2026

Congestión vehicular

Autopista Santa Fe Rosario desde el KM 00, altura de Rosario - Sentido a Santa Fe. Congestión vehicular sobre circunvalación debido a camión detenido en rama de ingreso al corredor, desde Bs As.

06:31 / Lun. 09.11.2026

Autopista Santa Fe -Rosario

Obras en el tercer carril desde el KM 31 hasta KM 34

ACCESO CERRADO:

Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.

06:28 / Lun. 09.11.2026

Autopista Santa Fe -Rosario

En el KM 112, altura de Coronda. Presencia de humo por basural encendido.

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