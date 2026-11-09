Ciencia y conservación

Cómo las aves ayudan a medir y proteger los bosques nativos de Santa Fe

Un proyecto científico busca utilizar la presencia y diversidad de aves como indicadores del estado de conservación del Chaco Seco santafesino, un ecosistema amenazado por el avance de la frontera agropecuaria. El investigador del INALI-UNL-CONICET Rodrigo Lorenzon explicó cómo estos estudios pueden aportar información clave para proteger la biodiversidad.