Las aves pueden revelar mucho más que la diversidad de especies que habitan un bosque: también permiten conocer el estado de conservación de ese ambiente. Con esa premisa, un equipo de investigadores trabaja en el norte de la provincia de Santa Fe para evaluar la salud de los bosques nativos y generar información científica que contribuya a su protección.
Cómo las aves ayudan a medir y proteger los bosques nativos de Santa Fe
Un proyecto científico busca utilizar la presencia y diversidad de aves como indicadores del estado de conservación del Chaco Seco santafesino, un ecosistema amenazado por el avance de la frontera agropecuaria. El investigador del INALI-UNL-CONICET Rodrigo Lorenzon explicó cómo estos estudios pueden aportar información clave para proteger la biodiversidad.
La iniciativa, denominada “Las aves como indicadores del estado de conservación de los bosques del Chaco Seco santafesino”, fue seleccionada en la séptima convocatoria del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural Santafesino. Rodrigo Lorenzon, licenciado en Biodiversidad, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet, detalló los alcances del proyecto.
El trabajo se enfoca en una región especialmente vulnerable a las transformaciones provocadas por la actividad humana, donde la pérdida de bosques nativos y los cambios en el uso del suelo amenazan la biodiversidad.
Las aves como termómetros ambientales
El objetivo central es estudiar los ensambles de aves, es decir, los conjuntos de especies que conviven en un mismo territorio. A partir de la identificación de cuáles están presentes, su abundancia y sus características, los investigadores buscan establecer indicadores biológicos que permitan distinguir los bosques mejor conservados de aquellos que presentan distintos grados de degradación.
La lógica es que no todas las aves responden de la misma manera a las modificaciones del ambiente. Algunas dependen de las condiciones propias del interior del bosque, mientras que otras pueden adaptarse con mayor facilidad a espacios abiertos, bordes y áreas alteradas por las actividades humanas.
De esta manera, la composición de las comunidades de aves puede funcionar como un termómetro de la calidad ambiental y aportar herramientas para evaluar la conservación de los montes nativos. “La ecorregión del Chaco Seco es una de las más afectadas por el accionar humano”, señaló Lorenzon, quien remarcó la importancia de realizar investigaciones de campo para obtener información precisa sobre la biodiversidad y las condiciones actuales de estos ambientes.
Especies amenazadas por la pérdida de hábitat
La transformación de los bosques nativos no solo modifica el paisaje, sino que también reduce los espacios disponibles para numerosas especies animales. Entre las aves que enfrentan amenazas se encuentran el águila coronada y el cardenal amarillo, dos ejemplos mencionados por el investigador.
“Hay aves en peligro de extinción”, advirtió Lorenzon. El especialista explicó que las amenazas no se limitan a la caza furtiva. También están vinculadas con los cambios en el uso del suelo y la eliminación de vegetación autóctona para destinar las tierras a la producción agropecuaria.
“Esta situación no se debe solamente a la caza furtiva, sino fundamentalmente al cambio en el uso del suelo, es decir, la tala indiscriminada de bosques nativos para transformar esas zonas en tierras agrícolas”, apuntó el experto.
En ese contexto, conocer qué especies permanecen en los bosques y cuáles desaparecen de los sectores degradados puede ayudar a dimensionar el impacto de las intervenciones humanas y orientar medidas de conservación.
Un equipo científico interdisciplinario
El proyecto reúne investigadores y colaboradores con experiencia en biodiversidad, conservación de tetrápodos y bioacústica, una disciplina que estudia los sonidos producidos por los animales y que permite identificar especies a partir de sus vocalizaciones.
El equipo está integrado por Marcelo M. Juani, estudiante de la Licenciatura en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, con trayectoria en el Laboratorio de Biodiversidad y Conservación de Tetrápodos del INALI; Santiago C. Truchet, licenciado en Biodiversidad y becario doctoral del Conicet, con experiencia en estudios de comunidades de aves y en el impacto de factores humanos; y Evelina J. León, licenciada en Biología y doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del Conicet especializada, entre otros temas, en bioacústica. Completa el grupo Rodrigo E. Lorenzon, investigador del Conicet en el INALI-UNL, con formación en Biodiversidad y Ciencias Biológicas.
La combinación de distintas especialidades permite abordar la relación entre las aves y su hábitat desde diferentes perspectivas, con el propósito de producir información útil para la conservación de los ecosistemas nativos.
Una región clave para Santa Fe
Los bosques del Chaco Seco santafesino se concentran principalmente en una franja del departamento 9 de Julio. En ese territorio se encuentran quebrachales característicos de la región, cuya conservación resulta importante para sostener la biodiversidad y preservar las funciones ecológicas del bosque.
El proyecto cuenta con el impulso articulado de la Universidad Nacional del Litoral, la Fundación Hábitat y Desarrollo, Sancor Seguros, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, el senador Paco Garibaldi y la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia.
La iniciativa busca generar una base científica que permita mejorar el conocimiento sobre estos ambientes y respaldar futuras decisiones vinculadas con el manejo sustentable, la conservación y la concientización ambiental.
En una región donde el avance de las actividades productivas plantea desafíos para la continuidad de los bosques nativos, las aves ofrecen una herramienta para reconocer los cambios que experimentan los ecosistemas. Su estudio puede contribuir a identificar qué ambientes conservan mejores condiciones y aportar criterios para protegerlos antes de que la degradación avance.