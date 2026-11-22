Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar con un vehículo utilitario todoterreno (UTV) en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar. Ambos circulaban sin casco y debieron ser asistidos por un operativo de emergencia que incluyó ambulancias, personal médico, Seguridad en Playa y efectivos policiales.
Pinamar: volcaron con un UTV en los médanos, iban sin casco y terminaron en el hospital
El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, donde los ocupantes, de 16 y 19 años, sufrieron golpes y cortes. Fueron trasladados al hospital municipal y se encontraban fuera de peligro.
El accidente ocurrió durante el fin de semana largo, en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos todoterreno de la costa bonaerense, a pocas semanas del inicio de la temporada de verano.
Tras el vuelco, los jóvenes sufrieron golpes y cortes. Recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Hospital Municipal de Pinamar para continuar con la evaluación y realizar los estudios correspondientes. Según la información difundida, ambos se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones leves.
Un operativo de emergencia en los médanos de Pinamar
El siniestro movilizó a dos ambulancias, personal médico, integrantes de Seguridad en Playa, Guardia Urbana y efectivos policiales, que intervinieron para asistir a los ocupantes del vehículo y garantizar su traslado.
El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos de circular con UTV y otros vehículos todoterreno en sectores de médanos, donde las características del terreno, las pendientes y las maniobras pueden aumentar el peligro de vuelcos y accidentes.
La falta de elementos de protección también quedó entre los aspectos señalados tras el siniestro, ya que los jóvenes viajaban sin casco al momento del accidente.
El antecedente de Bastián en La Frontera
El nuevo accidente ocurrió en el mismo sector de Pinamar que meses atrás fue escenario del grave siniestro que sufrió Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó con heridas gravísimas tras un choque entre un UTV y una camioneta en enero de 2026.
El caso generó una fuerte conmoción y reavivó el debate sobre la circulación de vehículos todoterreno, los controles y las medidas de seguridad en los médanos. Bastián debió atravesar numerosas intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de recuperación.
Ante la proximidad de la temporada de verano, los nuevos accidentes vuelven a poner en discusión la prevención, la responsabilidad al conducir y la necesidad de respetar las condiciones de circulación en las zonas habilitadas para este tipo de vehículos.
Nuevas medidas para controlar los vehículos todoterreno
En Pinamar se anunció un sistema de registro obligatorio para UTV, cuatriciclos, motos de motocross y vehículos similares que circulen por el distrito, con el objetivo de identificarlos y facilitar los controles.
La medida está prevista para comenzar el 1° de diciembre y contempla la identificación de los rodados y sus titulares mediante chapas identificatorias o códigos QR, además de un registro digital de infracciones.
También se anunció la implementación de una Ecotasa para camionetas 4x4 que ingresen a la zona de La Frontera, destinada a financiar servicios y prestaciones vinculados con el funcionamiento, la prevención y la atención de emergencias en el sector.
El vuelco de este fin de semana vuelve a poner en primer plano la seguridad en los médanos, en un contexto de mayor movimiento turístico y de preparación para el inicio de la temporada alta.