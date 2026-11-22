Muerte de "Toco" Zavala

Una vida entre las armas, las condenas y las emboscadas carcelarias

Víctor Zabala construyó una extensa historia delictiva en Santa Fe, con antecedentes por intimidación pública, abuso de armas y lesiones, además de investigaciones por hechos de sangre. Su paso por los penales de Las Flores y Coronda tampoco estuvo exento de violencia: en este último establecimiento fue atacado brutalmente por otros internos y debió ser hospitalizado de urgencia.