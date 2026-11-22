La figura de Víctor Hugo Zabala, conocido como «Toco», quedó asociada desde hace casi dos décadas a algunos de los episodios más violentos registrados en Santa Fe. Su nombre comenzó a trascender los límites del ambiente delictivo en febrero de 2006, cuando las cámaras de televisión captaron su participación en un brutal ataque con armas blancas en la tribuna del estadio de Colón.
Una vida entre las armas, las condenas y las emboscadas carcelarias
Víctor Zabala construyó una extensa historia delictiva en Santa Fe, con antecedentes por intimidación pública, abuso de armas y lesiones, además de investigaciones por hechos de sangre. Su paso por los penales de Las Flores y Coronda tampoco estuvo exento de violencia: en este último establecimiento fue atacado brutalmente por otros internos y debió ser hospitalizado de urgencia.
Desde entonces, su trayectoria quedó ligada a una sucesión de investigaciones judiciales, enfrentamientos armados, condenas y episodios carcelarios que lo convirtieron en uno de los personajes más conocidos del mundo del hampa local.
Sin embargo, sus antecedentes eran anteriores a aquella escena que recorrió el país. En octubre de 1999 había sido condenado por intimidación pública reiterada, abuso de armas y lesiones dolosas.
También fue vinculado posteriormente con otros episodios de extrema violencia, entre ellos una tentativa de homicidio registrada en 2001. Su historial judicial comenzaba así a tomar forma mucho antes de que su rostro se hiciera conocido para millones de televidentes.
Triste fama en todo el país
El domingo 19 de febrero de 2006, mientras Colón enfrentaba a River Plate en el estadio Brigadier López, se produjo un violento enfrentamiento en la tribuna popular norte. En medio de la gresca, Zabala y su primo José Gastón Mendoza, conocido como «Came Ríos», protagonizaron un ataque con armas blancas contra otros espectadores.
Las imágenes registradas por las cámaras de televisión mostraron la ferocidad de la agresión y transformaron el episodio en noticia nacional. Cristian Centeno fue una de las víctimas mortales de aquella jornada.
La exposición pública no puso fin a sus problemas con la Justicia. En febrero de 2008, Oscar Alberto Bonino fue baleado por la espalda durante la madrugada en la zona de la Recoleta santafesina. Recibió tres disparos calibre 32 cuando circulaba por el sector de calle 25 de Mayo, entre Obispo Gelabert y bulevar Pellegrini.
Zabala quedó involucrado en la investigación por ese ataque y permaneció prófugo hasta que fue detenido en marzo de 2009, cuando se desplazaba en un automóvil robado junto a otros dos hombres.
La situación judicial se agravó con otra investigación por tentativa de homicidio contra un joven de apellido Martínez, en un hecho ocurrido en jurisdicción del Fonavi Centenario. Por esa causa fue procesado y regresó a prisión. Su llegada a la cárcel de Coronda tuvo un desenlace dramático: apenas llevaba unos días alojado cuando fue emboscado por otros internos y atacado con elementos punzantes.
Las heridas sufridas en el abdomen, el tórax y las piernas fueron de tal gravedad que debió ser trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde ingresó en estado crítico.
En libertad condicional
Después de acumular distintas condenas, Zabala recibió el beneficio de la libertad condicional el 7 de julio de 2016. Se instaló entonces en una vivienda del barrio Las Delicias, en el norte de la ciudad. Pero su regreso a la calle duró poco tiempo sin sobresaltos judiciales.
En marzo de 2017 fue denunciado por un episodio ocurrido en Altos del Valle, donde un adolescente de 16 años aseguró que había sido golpeado y amenazado con una escopeta.
Cuando la madre del muchacho intervino para reclamarle, también habría sido agredida: recibió un disparo en uno de sus pies. La investigación quedó en manos de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones logró detenerlo en mayo de ese año. Durante la audiencia imputativa, Zabala negó las acusaciones y sostuvo que su apodo y su fama dentro del ambiente delictivo lo perjudicaban.
Su recorrido por las cárceles de Las Flores y Coronda también estuvo marcado por conflictos con otros internos y episodios de extrema violencia. Las advertencias de su defensa sobre los riesgos que podía enfrentar detrás de las rejas llegaron a tener una dramática confirmación con la emboscada sufrida en el penal corondino en 2009.
Su nombre, entretanto, siguió formando parte de la historia policial santafesina, particularmente por sus antecedentes vinculados con la violencia en el fútbol y distintos hechos de sangre ocurridos en la ciudad.
Baleado en la calle
El 8 de octubre de 2026, casi veinte años después de aquella escena que lo hizo conocido en todo el país, Zabala volvió a quedar en el centro de una investigación por un episodio de violencia armada. Esta vez fue como víctima: recibió tres impactos de bala durante un ataque perpetrado por hombres que irrumpieron en una construcción abandonada de barrio San Lorenzo.
En el mismo episodio murió Emilio Coronel. Los atacantes escaparon y los investigadores comenzaron a trabajar para establecer las circunstancias y el móvil de la agresión. Una historia que comenzó a escribirse en las tribunas de Colón y continuó entre expedientes judiciales, cárceles y enfrentamientos armados volvía a sumar un capítulo sangriento en las calles de Santa Fe.