“¡Tocá la banda, tocá la banda!”, le gritó Karen Centurión a su novio Javier Emiliano Humofhe cuando escaparon corriendo de la escena del crimen, en la zona conocida como El Trinángulo de la capital provincial. Todo quedó registrado en video por una cámara de vigilancia. Este y muchos otros detalles fueron ventilados por la fiscalía en la extensa audiencia de medidas cautelares realizada este miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe por el crimen de Yazmina Cañón.
Un video es clave en la investigación por el crimen de Yazmina en El Triángulo
En la audiencia de medidas cautelares, la fiscalía reveló detalles del caso que complicarían a la pareja acusada. El juez resolvió que tanto el hombre como la mujer permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolle el proceso.
El juez Lisandro Aguirre aceptó la solicitud de la fiscal de la causa, la doctora María Laura Urquiza, y les impuso a los acusados la prisión preventiva como medida cautelar.
Según pudieron reconstruir los investigadores, Yazmina fue asesinada aproximadamente a las 5.30 de la madrugada del pasado lunes 16 de noviembre en una precaria casilla de calle Córdoba al 2200, a metros del cruce de ciclovías.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) está convencida de que los imputados -que vivían en la esquina- fueron hasta el lugar para asesinar la joven y fue Karen Centurión quien apuñaló a la víctima, a la que conocía de años.
Investigación
Cabe recordar que la primera detenida fue la dueña de casa, una mujer que la noche anterior mantuvo un violento enfrentamiento con Yazmina, que era su amiga. Los detectives decidieron liberarla luego de analizar imágenes de cámaras de vigilancia, que confirmaron su coartada. Ella se retiró luego de la pelea, fue al Hospital Cullen en busca de atención y regresó recién por la mañana del lunes, cuando encontró el cadáver en su vivienda y llamó al 911.
El segundo arrestado fue el novio de Yazmina. Vecinos los habían escuchado discutir. Dijeron que él llegó a “zamarrearla”. Los policías lo esposaron cuando llegó al lugar al día siguiente, diciendo incoherencias. En este caso, las imágenes también fueron claves para que fuera puesto en libertad poco más tarde.
Los investigadores se tomaron su tiempo para analizar detenidamente las imágenes de varias cámaras de seguridad, especialmente una que tiene sonido y apunta directo hacia el frente de la vivienda en la que ocurrió el ataque. Así constataron la inocencia de la dueña de casa.
Luego, vieron que el novio de Yazmina estaba con ella dentro de la casilla cuando sucedió la agresión.
Imputados
La grabación muestra también cómo la pareja acusada entra y sale reiteradas veces del lugar, hasta que en un momento Karen hace un ademán como para sacar algo de su cintura (la fiscalía sostiene que debió ser el cuchillo) y junto con su novio ingresan al domicilio.
Luego de aproximadamente 40 segundos, en los que se escucharon gritos inentendibles, la mujer sale corriendo y le grita “¡Tocá la banda, tocá la banda!” a su novio, que había quedado rezagado. Detrás de ellos apareció el novio de Yazmina, que eleva la voz para decir: “La mataron, la mataron. Llamen a la ambulancia”. No obstante, inexplicablemente, él se fue a su casa a dormir.
Como detalle, los cuatro habrían estado consumiendo estupefacientes en los momentos previos al hecho.
Con la autopsia se constató que Yazmina tenía múltiples lesiones (golpes y excoriaciones), algunas de vieja data y otras recientes. También reveló que una profunda puñalada en su pecho le ocasionó la herida que terminaría con su vida.
Hablaron
Los dos imputados hicieron uso de la palabra en la audiencia. Ambos reconocieron haber estado en el lugar y que discutieron, pero aseguraron que la víctima estaba con vida cuando se retiraron.
Entre las pruebas presentadas por la fiscalía, también figura el testimonio de un vecino que escuchó hablar a la pareja acusada. El testigo habría oído muy enojada a la mujer y que el hombre le dijo en un momento: “Vamos a acuchillarla”.