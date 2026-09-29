Junto al Puente Colgante

Las letras de Santa Fe vuelven a cambiar de color

El cartel corpóreo de la Costanera Oeste fue intervenido nuevamente, esta vez en sintonía con la nueva identidad visual que adoptó la Municipalidad. Las letras habían sido colocadas en 2017, durante la gestión de José Corral, y desde entonces atravesaron distintos colores, reparaciones y varios episodios de vandalismo.