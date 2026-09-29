Las letras corpóreas que forman la palabra “Santa Fe” volvieron a cambiar de aspecto en la Costanera Oeste, a metros del Puente Colgante. Esta vez, la modificación acompaña el cambio de identidad visual que impulsó la Municipalidad de Santa Fe durante 2026, en el marco de la preparación y realización de los Juegos Suramericanos.
Las letras de Santa Fe vuelven a cambiar de color
El cartel corpóreo de la Costanera Oeste fue intervenido nuevamente, esta vez en sintonía con la nueva identidad visual que adoptó la Municipalidad. Las letras habían sido colocadas en 2017, durante la gestión de José Corral, y desde entonces atravesaron distintos colores, reparaciones y varios episodios de vandalismo.
El tradicional cartel, convertido con el paso de los años en una de las postales más fotografiadas de la capital provincial, dejó atrás la estética que había conservado durante los últimos años para alinearse con la nueva imagen institucional del municipio.
La modificación adquiere además un significado particular si se repasa la historia reciente de esas letras y de la propia identidad visual de la Municipalidad.
Una postal que nació en 2017
Las letras corpóreas fueron instaladas en junio de 2017, durante la gestión del intendente José Corral. La idea fue incorporar un elemento distintivo a la tradicional postal formada por la laguna Setúbal y el Puente Colgante.
La estructura, realizada en chapa, rápidamente se convirtió en uno de los lugares elegidos por vecinos y turistas para tomarse fotografías con el puente como fondo.
En aquel momento, las letras tenían una estética vinculada a la identidad visual municipal de la gestión de Corral, cuyo color institucional era el amarillo.
Del amarillo al verde
En los años siguientes las letras sufrieron distintos episodios de deterioro y vandalismo. A comienzos de 2019, por ejemplo, la Municipalidad retiró toda la estructura para realizar tareas de puesta en valor.
Sin embargo, hacia diciembre de ese mismo año volvieron a aparecer signos de deterioro: había roturas, sectores sin pintura y hasta grafitis.
Poco después se produjo otro cambio que no pasó inadvertido. En enero de 2020, tras un nuevo episodio de vandalismo, las letras fueron reparadas y reinstaladas, pero esta vez pintadas de verde, el color que había adoptado la gestión del entonces intendente Emilio Jatón para la comunicación municipal.
De esa manera, el cartel volvió a quedar integrado a la imagen institucional de la ciudad, ahora bajo una nueva administración.
Golpes, grafitis y reparaciones
Los daños volvieron a repetirse. En enero de 2022, la letra “S” apareció descalzada, deformada a golpes y cubierta con pintura en aerosol. La Municipalidad retiró nuevamente la estructura y realizó una reparación que incluyó refuerzos y la utilización de una pintura de mayor durabilidad.
Aquella intervención tuvo un costo informado de $165.000 y permitió reinstalar las letras antes de un fin de semana largo.
Pero el episodio más importante se produjo en diciembre de 2024. Durante la madrugada del 1° de diciembre, desconocidos arrojaron pintura sobre el cartel y dañaron particularmente la letra “F”. El relevamiento posterior realizado por la Municipalidad encontró chapas desprendidas o faltantes, piezas dobladas o deformadas, soldaduras cortadas y remaches dañados.
La estructura que sostenía las letras también había sufrido daños. Por ese motivo, las letras “S” y “F” debieron ser retiradas para su reparación.
Finalmente, a fines de diciembre de 2024, las letras volvieron a su lugar después de trabajos de soldadura, refuerzo y pintura.
El cambio que Poletti había postergado
La nueva modificación de las letras tiene un capítulo particular dentro de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti. Cuando asumió en diciembre de 2023, Poletti había decidido mantener la identidad visual que había heredado de Jatón. El municipio continuó utilizando el verde, el isologo con la imagen del Puente Colgante y la leyenda “Santa Fe Ciudad”.
La decisión había sido anticipada por el propio intendente durante la campaña. “Quiero que se trabaje poniendo como prioridad al vecino y no a los partidos políticos. Ese será mi primer acto de gobierno. No voy a plotear ni un camión de basura, ni una plaza. Quedará el logo que tiene hoy la Municipalidad”, había señalado.
En otra definición que quedó registrada en aquel momento, Poletti había planteado: “No. Va a quedar Santa Fe Capital y el color verde, porque a los vecinos no les interesa de qué color está pintado el camión de basura sino que se la junten”.
Así, durante buena parte de la primera mitad de su mandato, la Municipalidad mantuvo la imagen institucional heredada.
Mientras tanto, la Municipalidad instaló otros carteles similares que identifican los grandes parques de la ciudad, como el Garay y del Sur.
El giro llegó antes de los Juegos
La situación cambió en 2026. La Municipalidad presentó una nueva identidad institucional basada en las letras “SF”, el escudo de la ciudad y una tonalidad azul oscura. El cambio comenzó a implementarse de manera progresiva y fue justificado por el municipio como parte de una renovación de la imagen de Santa Fe.
Poletti vinculó públicamente esa transformación con los Juegos Suramericanos. “Tenemos una oportunidad de cara a los Juegos Suramericanos 2026 de poder darle un impulso a la ciudad, y nosotros queremos recobrar los emblemas que nos son propios a los santafesinos”, sostuvo. El intendente también planteó que los Juegos constituían una oportunidad para darle “frescura, orden, limpieza” a la imagen de la ciudad.
La nueva identidad no se aplicó de manera inmediata a todo lo existente. El municipio explicó que la renovación sería progresiva: el nuevo diseño se incorporaría principalmente en elementos nuevos o en aquellos que debieran ser renovados, mientras que la imagen anterior continuaría conviviendo con la nueva para evitar gastos adicionales.
Las letras corpóreas de la Costanera quedaron, finalmente, dentro de ese proceso de renovación.
Una vez más, la postal cambia de color
El cambio actual completa, al menos por ahora, otro capítulo en la historia de un cartel que nació como parte de la renovación urbana de 2017 y terminó convertido en una referencia turística de Santa Fe.
Primero fueron las letras asociadas a la identidad amarilla de la gestión Corral. Después llegó el verde de la gestión Jatón, que Poletti mantuvo durante sus primeros años al frente de la Municipalidad. Ahora, el cartel vuelve a modificar su apariencia para acompañar la nueva identidad institucional de Santa Fe.
En el medio quedaron roturas, grafitis, golpes, pintura, reparaciones y varias reinstalaciones. Y una curiosidad: el cartel que nació para convertirse en una nueva postal de la ciudad terminó reflejando, con sus sucesivos colores, buena parte de los cambios de identidad visual que atravesó la Municipalidad durante los últimos años.