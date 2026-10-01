El municipio de la ciudad de Santa Fe oficializó su adhesión a la Ley Provincial Nº 14.471, conocida como Ley EMA, orientada a la prevención y el abordaje integral de la violencia digital dentro del ámbito educativo. La medida quedó promulgada de manera tácita este 29 de septiembre de 2026, tras haber sido aprobada por el Concejo Municipal a inicios de mes. De este modo, la capital provincial avanza en la construcción de un marco de protección frente al acoso y las agresiones en entornos digitales que dañan la intimidad, la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Violencia digital en escuelas: la ciudad de Santa Fe adhirió a la Ley EMA
La capital provincial promulgó la norma para combatir el acoso virtual y cuidar la intimidad de los estudiantes a través de programas y talleres en las aulas.
Un marco legal para frenar la violencia digital en las aulas
La promulgación de la norma se concretó de manera tácita este 29 de septiembre de 2026, luego de que el Concejo Municipal de Santa Fe le diera luz verde de forma unánime el pasado 10 de septiembre de 2026. La iniciativa tiene sus raíces en la Legislatura santafesina, donde fue impulsada y presentada por la diputada provincial Celia Arena hasta su posterior sanción en el ámbito provincial.
Con la incorporación de la capital provincial a este plexo normativo, la administración local asume el compromiso formal de articular e implementar políticas públicas focalizadas en la concientización y contención frente al ciberacoso y otras formas de violencia virtual.
Políticas de prevención, sensibilización y articulación provincial
La Ley EMA establece mecanismos clave para la actuación rápida y eficaz ante situaciones de riesgo o vulneración de derechos que se originan o amplifican a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo primordial radica en salvaguardar el bienestar emocional, la privacidad, la dignidad y el normal desarrollo de los alumnos santafesinos ante problemáticas emergentes como el grooming, la difusión no consentida de material íntimo y el hostigamiento sistemático en plataformas digitales.
A partir de esta promulgación, el Departamento Ejecutivo Municipal de Santa Fe deberá encarar la fase operativa de la norma. Para lograrlo, tendrá que coordinar acciones de manera conjunta y directa con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, adaptando los programas de capacitación, los protocolos de intervención temprana y los talleres de prevención a los establecimientos educativos que corresponden al ámbito de competencia municipal.
Reflexión y compromiso colectivo hacia el futuro
La adhesión de Santa Fe a la Ley EMA representa un hito fundamental en la adecuación de las políticas públicas a los retos que imponen la conectividad e internet en la cotidianidad escolar.
El abordaje de la violencia digital ya no puede recaer únicamente en la esfera privada o familiar; exige la presencia activa del Estado y la comunidad educativa para garantizar espacios de aprendizaje seguros, empáticos y respetuosos en la era digital.