Ante acusaciones anónimas contra un estudiante universitario

La Corte fijó los límites de la libertad de expresión en casos de “escraches” virtuales

La clave está en cuándo se reviste en la actualidad la condición de “persona pública” . Y en que, si no es así, prevalecen el derecho a la intimidad y el honor. La cuestión del derecho a la defensa en juicio y la identificación de los responsables.