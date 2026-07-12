Entrevista

Marwan Gill: “El discurso de odio nunca se limita a un solo sector; siempre termina alcanzando a toda la sociedad”

El teólogo musulmán y columnista de El Litoral analizó el rol de las redes, advirtió sobre el peligro de los discursos de odio y abogó por los principios de la justicia para conseguir la paz mundial.