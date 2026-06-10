La Mesa del Diálogo Santafesino peticionó ante las autoridades legislativas que se declare a Santa Fe como provincia "libre de discriminación y de discursos de odio" en el marco de un concurrido acto realizado en el hall de Legislatura y donde el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig aceptó el reto de presentar un proyecto para iniciar el camino.
Avanzan hacia una ley para Santa Fe libre de discriminación y de discursos de odio
La Mesa del Diálogo Santafesino entregó un documento a los diferentes bloques políticos. Compromiso de Michlig de avanzar con un proyecto desde el Senado. Panel interreligioso sobre la encíclica Nostra Aetate.
Fue Eugenio Martín de Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, y presidente pro témpore de la Mesa el encargado de formular el pedido en el marco de una jornada de visibilización "por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, provincia libre de discriminación y de discursos de odio".
En dicho marco, representantes de cuatro expresiones religiosos analizaron la actualidad de la encíclica Nostra Aetate (En nuestra época), considerado uno de los documentos más importantes e históricos del Concilio Vaticano II, promulgado el 28 de octubre de 1965 por el Papa Pablo VI.
El documento es una declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Los especialistas remarcan que si bien es el documento más corto del Concilio, marcó un antes y un después absoluto en la historia de la Iglesia Católica y su apertura hacia el diálogo interreligioso.
En la solemnidad del acto, donde además de De Palma estaban los rectores de la UNL, Laura Tarabella, y de la regional local de la UTN, Alejandro Tóffolo; el intendente Juan Pablo Poletti; el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi; el diputado José Corral; la defensora general Estrella Moreno y los distintos representantes de entidades intermedias, religiosas que participan de la Mesa del Diálogo, la soprano Susana Calegaris entonó Honrar la Vida.
En la previa al acto, hubo una conferencia de prensa donde se destacaron los alcances de la solicitud y Michlig dijo que había empezado a trabajar el proyecto de ley, mostró una copia de un primer anteproyecto que dará ingreso en las próximas horas sumando la firma de legisladores de todos los sectores políticos.
La Mesa del Diálogo Santafesino expresó una vez más "su profunda preocupación ante las manifestaciones de violencia y los discursos de odio que atentan contra la convivencia democrática y el respeto por la dignidad humana, en particular aquellos dirigidos a personas y comunidades por motivos religiosos".
De Palma, al hablar en el hall, reconoció "que la violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas o hechos visibles. También se manifiesta en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática".
La Mesa se inició allá por el 2003 y el actual titular destacó que "desde nuestros inicios, nos convoca y moviliza la construcción de una sociedad que cobije y albergue a todos sus miembros, donde cada persona, sin distinción alguna, pueda desarrollar su vida en plenitud, con seguridad y en paz. Paz, no como una consigna abstracta, sino como condición indispensable para la vida individual y colectiva, y un compromiso cotidiano que nos involucra como comunidad".
Aclaró que entienden que "la paz no significa ausencia de diferencias o conflictos, sino la capacidad ética, social y democrática de tramitar esas diferencias sin convertir al otro en enemigo o amenaza. Por ello, rechazamos de manera absoluta toda forma de odio, discriminación o violencia. Ninguna expresión que promueva el desprecio, la exclusión o la agresión hacia el otro —y en particular aquellas basadas en diferencias religiosas— puede ser legitimada ni aceptada. No queremos el odio ni la violencia en nuestra sociedad, hacia nadie", afirmó.
"Los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social y afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".
La Mesa del Diálogo Santafesino insiste en promover valores fundamentales como la convivencia pacífica, el respeto en la diversidad, el pluralismo y la no discriminación. "Estos principios deben traducirse en hechos concretos y sostenidos en el tiempo, con impacto real en la vida cotidiana de la comunidad santafesina", marcó De Palma.
"En una época marcada por la creciente inmediatez de las comunicaciones, la circulación irresponsable de mensajes y la amplificación de expresiones que deshumanizan y agreden, resulta imprescindible promover una cultura del cuidado del lenguaje público, de la responsabilidad comunicacional y del reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona humana", agregó.
Es en ese marco, la Mesa insta a las autoridades competentes a custodiar y defender la vida y la integridad de todas las personas, garantizando la plena vigencia del Estado de derecho, investigando los hechos de violencia y haciendo cumplir las normas que regulan nuestra convivencia democrática. Asimismo, convocamos a cada institución y a cada santafesino y santafesina a comprometerse activamente con el respeto, la empatía y el reconocimiento de la humanidad que compartimos".
Para la Mesa "toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia, y al mismo tiempo promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".
Ya sobre el final instó a "defender la convivencia democrática no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferencias, el rostro humano del otro y la convicción de que toda persona posee una dignidad inviolable".
Plaza
Felipe Michlig recibió, antes de la reunión, al intendente Juan Pablo Poletti con quien se analizó la posibilidad de realizar una remodelación de la plaza frente al Palacio Legislativo y que se ha convertido prácticamente en una playa de estacionamiento.
Con eje en la versión original de la plaza, se trabajaría en una propuesta para mejorar ese espacio verde.
Panel
El sacerdote Nicolás Houriet, Sebastián Vainstein (DAIA), el pastor Walter Altare por el Consejo de Pastores Evangélicos y Marwan Sawar Gill por la Comunidad Musulmana Ahmadí compartieron el panel sobre la encíclica Nostra Aetate.
El documento define la postura de la Iglesia frente a otras creencias, basándose en lo que los seres humanos tienen en común y en lo que conduce a la fraternidad universal. Fue publicada en 1963 por Pablo VI.