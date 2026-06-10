Jornada en el hall de la Legislatura

Avanzan hacia una ley para Santa Fe libre de discriminación y de discursos de odio

La Mesa del Diálogo Santafesino entregó un documento a los diferentes bloques políticos. Compromiso de Michlig de avanzar con un proyecto desde el Senado. Panel interreligioso sobre la encíclica Nostra Aetate.