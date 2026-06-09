#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En rechazo a los discursos de odio

Jornada en el Senado por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad

El miércoles 10 se llevará a cabo un acto junto a la Mesa del Diálogo Santafesino. Y este jueves 11 (en pleno inicio del Mundial) habrá actividad en la Cámara alta santafesina. Se realizarán homenajes por la mañana y se ha convocado a sesión para la tarde.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola. Crédito: Fernando NicolaLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola. Crédito: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este miércoles 10 de junio tendrá lugar la jornada de visibilización "Por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, Provincia libre de discriminación y discursos de odio". Organizada por la Cámara de Senadores de la Provincia y la Mesa del Diálogo Santafesino, la actividad se llevará a partir de las 18 horas en el Hall de la Legislatura Provincial (Av. General López 3055, Santa Fe).

Participarán de la actividad, el presidente provisional de la cámara alta y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, y el presidente pro témpore de la Mesa de Diálogo Santafesino y rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín De Palma, según se informó oficialmente.

Felipe Michlig. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Felipe Michlig participará de las actividades programadas para esta semana. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Las autoridades del Mesa del Diálogo presentarán la Declaración "Por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, Provincia libre de discriminación y discursos de odio", que luego será entregada a los legisladores.

Conformada desde la diversidad de credos e instituciones, la mesa es un espacio institucional de encuentro que promueve el diálogo respetuoso como medio para acercar las diferencias y fortalecer aquello que nos une; valor presente a lo largo de todo le magisterio del Papa Francisco, destaca el parte de prensa de la Cámara.

Luis Miguel Rodríguez será homenajeado por su trayectoria deportiva. Créditos: Manuel FabatiaLuis Miguel Rodríguez será homenajeado por su trayectoria deportiva. Créditos: Manuel Fabatia

Reconocimiento a Luis "Pulga" Rodríguez

En tanto, este jueves 11 de junio, a las 11 horas, en el hall de la Legislatura Provincial, se llevará a cabo un reconocimiento al futbolista Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, en homenaje a su destacada trayectoria deportiva.

La actividad fue convocada mediante un proyecto de resolución impulsado por el presidente provisional de la Cámara y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, que fue aprobado por unanimidad por el cuerpo legislativo. Contará con la presencia del homenajeado y la participación de legisladores, autoridades e invitados especiales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Senado de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro