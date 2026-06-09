Este miércoles 10 de junio tendrá lugar la jornada de visibilización "Por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, Provincia libre de discriminación y discursos de odio". Organizada por la Cámara de Senadores de la Provincia y la Mesa del Diálogo Santafesino, la actividad se llevará a partir de las 18 horas en el Hall de la Legislatura Provincial (Av. General López 3055, Santa Fe).
Jornada en el Senado por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad
El miércoles 10 se llevará a cabo un acto junto a la Mesa del Diálogo Santafesino. Y este jueves 11 (en pleno inicio del Mundial) habrá actividad en la Cámara alta santafesina. Se realizarán homenajes por la mañana y se ha convocado a sesión para la tarde.
Participarán de la actividad, el presidente provisional de la cámara alta y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, y el presidente pro témpore de la Mesa de Diálogo Santafesino y rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín De Palma, según se informó oficialmente.
Las autoridades del Mesa del Diálogo presentarán la Declaración "Por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, Provincia libre de discriminación y discursos de odio", que luego será entregada a los legisladores.
Conformada desde la diversidad de credos e instituciones, la mesa es un espacio institucional de encuentro que promueve el diálogo respetuoso como medio para acercar las diferencias y fortalecer aquello que nos une; valor presente a lo largo de todo le magisterio del Papa Francisco, destaca el parte de prensa de la Cámara.
Reconocimiento a Luis "Pulga" Rodríguez
En tanto, este jueves 11 de junio, a las 11 horas, en el hall de la Legislatura Provincial, se llevará a cabo un reconocimiento al futbolista Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, en homenaje a su destacada trayectoria deportiva.
La actividad fue convocada mediante un proyecto de resolución impulsado por el presidente provisional de la Cámara y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, que fue aprobado por unanimidad por el cuerpo legislativo. Contará con la presencia del homenajeado y la participación de legisladores, autoridades e invitados especiales.