En rechazo a los discursos de odio

Jornada en el Senado por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad

El miércoles 10 se llevará a cabo un acto junto a la Mesa del Diálogo Santafesino. Y este jueves 11 (en pleno inicio del Mundial) habrá actividad en la Cámara alta santafesina. Se realizarán homenajes por la mañana y se ha convocado a sesión para la tarde.