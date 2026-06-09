El presidente de la UCR Santa Fe, Felipe Michlig, el miércoles último ante el plenario de la convención partidaria, les anunció que el objetivo de Unidos es tener en la presente semana el proyecto propio de reforma electoral para ser presentado ante Legislatura y poder sancionarlo en agosto.
Unidos acelera los tiempos para la reforma electoral en Santa Fe
El radicalismo consolidó los principios del proyecto y buscará el consenso con el resto de los partidos de la coalición. El objetivo es dictar la norma en agosto. Los senadores justicialistas dieron el primer paso meses atrás.
A media voz, por la disfonía que lo tuvo a maltraer toda la última semana, el senador por San Cristóbal, avisó a sus correligionarios que el acuerdo en el radicalismo sobre la iniciativa está prácticamente cerrado y que en estos días habrá un plenario de los líderes de Unidos para cerrar el proyecto y darle estado parlamentario esta misma semana. Este plenario está anunciado para este miércoles en esta capital. Hubo ya intercambios de textos entre los líderes de Unidos aunque nadie se atreve a señalar que el acuerdo esté avanzado.
"Las grandes líneas del proyecto están. La parte estructural se la viene trabajando desde hace tiempo" señala uno de los dirigentes que trabaja en la redacción del proyecto.
Los senadores justicialistas ingresaron en abril un proyecto propio sobre la temática y son varias las conversaciones celebradas en Legislatura para avanzar en un entendimiento para definir la norma electoral que se aplicará a partir de las elecciones provinciales y municipales de 2027. Es un texto con 280 artículos, el último de los cuales deroga once de las leyes vigentes que ordenan el tema electoral.
También el bloque de senadores del PJ presentó un proyecto propio de Tribunal Electoral permanente presidido por un juez específico de la materia. Unidos, en tanto, sería proclive a que un juez del fuero contencioso administrativo sea el presidente del Tribunal Electoral y la Corte Suprema del tribunal de alzada. Hoy, el presidente de la Corte es el presidente del Tribunal.
El radicalismo pretende hacer un Código Electoral que unifique toda la legislación electoral de la provincia, con un texto ordenado y donde se traten de esclarecer aspectos donde puede haber, hasta hoy, contradicciones en los textos.
"En la gran mayoría de artículos estamos todos de acuerdo" se escucha decir en los pasillos del Senado donde se desarrollan las conversaciones, por ahora informales, pero que apuntan a llegar a buen puerto en próximos meses sabiendo que deberán tener el acompañamiento de la Cámara de Diputados donde en Unidos tiene fuerte componente el Partido Socialista y en el PJ el sector liderado por Omar Perotti.
Santa Fe superó la Ley de Lemas con el sistema de Primeras Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en noviembre de 2004, muchos años antes que la Nación optara por el sistema parecido. En noviembre de 2010, Santa Fe dictó su ley de Boleta Única, también antes que el Congreso de la Nación.
Como sistemas, ni la PASO ni Boleta Única estarían en discusiones. En esta última se podrán discutir cambios como la posibilidad de marcar a los candidatos de un partido o frente electoral al estilo Córdoba. Detalles que no están definidos.
Uno de los temas que puede generar controversias es el de pisos electorales, especialmente en lo que hace a la futura Cámara de Diputados donde la reforma constitucional eliminó los 28 integrantes para la primera minoría.
"La Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos directamente por el pueblo mediante sistema de representación proporcional, constituyendo la Provincia un distrito único. Las listas deben incluir por lo menos un candidato con residencia en cada departamento y respetar la paridad de género. Junto con los titulares se eligen diputados suplentes para completar períodos en las vacantes que se produzcan. Para acceder a la distribución de cargos se debe alcanzar el porcentaje mínimo de votos que establece la ley", marca el artículo 67 de la Constitución.
Ese piso es uno de los motivos centrales de reclamos de fuerzas políticas que forman las minorías en la Cámara actual.
A partir de la reforma constitucional, en Santa Fe los extranjeros son electores en los órdenes provincial y municipal. Hasta septiembre del año pasado lo eran en comicios municipales, previa inscripción en un padrón.
La nueva Ley Orgánica de Municipios ya definió cómo se integrarán los gobiernos en los 365 municipios que tiene la provincia. La futura ley electoral regla los aspectos organizativos del comicio y la distribución de bancas en los concejos municipales. Es de hacer notar que en las localidades de menos de 10 mil habitantes se garantiza la participación de candidatos a intendentes vencidos en las comisiones de concejales.
"Ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley", reza otro artículo en sintonía con Ficha Limpia.
"Una ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara determina la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones, que debe contemplar: 1) la autoridad única del presidente de la mesa receptora de votos, a cuyas órdenes está la fuerza pública; 2) comienzo y conclusión de la elección dentro del día fijado; 3) escrutinio provisional público, inmediatamente después de cerrado el acto electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en el acta suscripta por el presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará certificado de dicho resultado; y,4) prohibición del arresto de electores, salvo en flagrante delito o por orden emanada de autoridad competente" es otro de los temas que servirán de base a la futura norma electoral.
Frente
Unidos para Cambiar Santa Fe es la alianza electoral formada en 2023 con la estrategia de llegar al gobierno provincial. Pivoteada por la UCR, pudo reunir en su conformación al Partido Socialista, al Pro y a otra docena de fuerzas políticas. Cuando Michlig retomó la conducción del radicalismo santafesino en 2022 se propuso trabajar en conformar un gran frente electoral que fue el que se impuso el 2023 y tiene el Poder Ejecutivo y el manejo de las dos cámaras legislativa, así como la mayoría de las localidades santafesinas.
Ahora el frente tiene la necesidad de encontrar un acuerdo interno que le permita luego acordar con el PJ la ley electoral para los próximos años.