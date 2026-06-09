Respaldo de los colegios profesionales

Posiciones encontradas en Diputados a la hora de adherir a la Ley de Trabajo Social

La norma nacional fue sancionada el 2014 y apunta a jerarquizar a los profesionales del sector. Dudas de legisladores de Santa Fe por las incumbencias de estudiantes de carreras afines en institutos terciarios de Reconquista y de Venado Tuerto.