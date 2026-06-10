La ciudad de Pérez, departamento Rosario, fue escenario de un encuentro justicialista bajo la convocatoria del encuentro federal de la Federación Argentina de Municipios (FAM) donde el anfitrión, Pablo Corsalini hizo votos para "desde los municipios construir un programa de gobierno para todos los santafesinos".
Con base en intendentes, el justicialismo de Santa Fe busca armas una alternativa electoral
Referentes del PJ santafesino y bonaerense confluyeron en el encuentro de la FAM en el sur santafesino. Corsalini instó a construir desde los municipios un programa de gobierno para los santafesinos.
Más allá de intendentes santafesinos y bonaerenses, entre ellos el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katapodis, representantes de distintos sectores del PJ santafesino dieron el presente, entre ellos el presidente partidario, Guillermo Cornaglia. "Solo faltaron representantes del perottismo y de La Cámpora" dijo uno de los organizadores a El Litoral.
Corsalini fue convencional provincial el año pasado e trabaja en el armado de una alternativa justicialista a nivel provincial tejiendo alianzas con allegados al bonaerense Axel Kiciloff, posible candidato presidencial en el 2027.
Durante gran parte del martes, en Pérez, se desarrollaron diversas actividades en el marco del encuentro federal de la FAM. De las distintas instancias de trabajo participaron intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, representantes de la juventud, dirigentes gremiales, autoridades religiosas y referentes universitarios.
Corsalini retó al desafío de construir, entre los gobiernos locales, "soluciones para nuestra gente". El anfitrión que encabeza el espacio Vamos que agrupa a un grupo importante de intendentes y presidentes de comunas actuales del PJ, destacó la necesidad de que las experiencias exitosas de gestión local sirvan como base para construir una propuesta política de cara a 2027, tanto a nivel provincial como nacional.
"Desde nuestros municipios trabajamos todos los días para resolver los problemas de nuestros vecinos. Debemos tomar esas políticas públicas que han dado resultados y replicarlas en otras ciudades y también en otros niveles de gobierno. Desde los municipios se debe construir un programa de gobierno para todos los santafesinos", afirmó Corsalini.
Por su parte, el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, expresó que "la Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región; todos unidos, trabajando junto a cada provincia de nuestro país".
A su turno, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, señaló que "trabajamos en la posibilidad de encontrar un camino distinto para ofrecerles a los argentinos, desde cada gobierno provincial hasta la gestión nacional. Un camino que vuelva a poner en el centro la producción y el trabajo".
Además de Espinoza y Magario, participaron del encuentro el senador nacional santafesino Marcelo Lewandowski; la diputada nacional Caren Tepp; el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis; el diputado provincial Miguel Rabbia; el presidente del PJ de Santa Fe, Cornaglia; así como otros dirigentes provinciales como los ex legisladores Luis Rubeo, Silvina Frana y Leandro Busatto.
También estuvieron presentes en Pérez autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, entre ellas los decanos Mariano Garate (Facultad de Ciencias Veterinarias), Soledad Cottone (Facultad de Psicología) y Pedro Ferrazzini (Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño).
Se sumaron dirigentes sindicales como Paulo Juncos (AMSAFE), Martín Lucero (SADOP), Alberto Botto (Luz y Fuerza), Marcelo Liparelli (ATSA) y Antonio Donello (UOM), entre otros.