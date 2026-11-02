El Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” abrirá el lunes 9 de noviembre las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 de las escuelas de Danza y Música. El período de inscripción se extenderá hasta el lunes 30 y está destinado a quienes quieran iniciar alguna de las propuestas de formación docente que ofrece la institución.
El Liceo Municipal abre las preinscripciones para las carreras de Danza y Música 2027
El trámite se realizará del 9 al 30 de noviembre, de manera presencial, en la sede del ex Molino Marconetti. La convocatoria incluye cuatro orientaciones del Profesorado de Danza y el Profesorado de Música, con reconocimiento oficial y validez nacional.
La convocatoria contempla cuatro orientaciones del Profesorado de Danza —Clásica, Contemporánea, Danzas Folklóricas y Expresión Corporal— y el Profesorado de Música, una carrera con reconocimiento oficial y validez nacional que habilita para ejercer la docencia en los niveles inicial, primario y secundario.
Qué carreras ofrece el Liceo Municipal
La Escuela de Danzas cuenta con cuatro orientaciones para quienes buscan formarse en el campo de la enseñanza artística: Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danzas Folklóricas y Expresión Corporal.
Por su parte, el Profesorado de Música ofrece una formación docente con reconocimiento oficial y validez nacional. Sus egresados pueden desempeñarse en los niveles inicial, primario y secundario.
La directora de la Escuela de Danzas, Zulma Asselborn, destacó la importancia de estas propuestas y señaló que la formación integra arte, pensamiento y pedagogía, además de desarrollar la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de transmitir conocimientos.
“Elegir esta formación es apostar por una profesión que integra arte, pensamiento y pedagogía; que desarrolla la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de transmitir saberes”, expresó. También sostuvo que la danza es una forma de expresión, conocimiento y construcción cultural.
Asselborn puso en valor, además, la trayectoria del Liceo Municipal, que cuenta con 98 años de educación artística pública y gratuita. Según explicó, la propuesta articula la práctica, la reflexión y la creación, y busca preparar docentes capaces de enseñar, investigar y generar nuevas experiencias artísticas.
En tanto, el director de la Escuela de Música, Fernando Morello, remarcó el papel de la formación musical en la transmisión de conocimientos y en el desarrollo de la creatividad de niñas, niños y adolescentes.
“Enseñar música es también enseñar a escuchar, a respetar al otro, a crear colectivamente y a valorar las distintas expresiones culturales”, afirmó. Además, señaló que quienes eligen esta carrera pueden compartir sus conocimientos y contribuir a la construcción de una sociedad más sensible y justa.
Cómo y dónde realizar la preinscripción
Las personas interesadas deberán realizar el trámite de manera presencial entre el lunes 9 y el lunes 30 de noviembre, en la Sección Alumnado del Liceo Municipal.
La atención será en la sede del ex Molino Marconetti, ubicada en el Dique II del Puerto de Santa Fe. El horario establecido es de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19.
Para completar la preinscripción, es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quienes necesiten realizar consultas o solicitar más información pueden comunicarse por WhatsApp al 342 530-3630 o escribir al correo electrónico [email protected].
La convocatoria corresponde al ingreso al ciclo lectivo 2027 de las propuestas de formación docente de las escuelas de Danza y Música del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, una institución de educación artística pública y gratuita de la ciudad de Santa Fe.