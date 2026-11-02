En Santa Fe

El Liceo Municipal abre las preinscripciones para las carreras de Danza y Música 2027

El trámite se realizará del 9 al 30 de noviembre, de manera presencial, en la sede del ex Molino Marconetti. La convocatoria incluye cuatro orientaciones del Profesorado de Danza y el Profesorado de Música, con reconocimiento oficial y validez nacional.