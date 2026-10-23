Santa Fe ciudad

El ex Hospital Italiano se suma a la Noche de los Museos con foco en las mujeres de su historia

El edificio ubicado en Dr. Zavalla 3351 abrirá sus puertas este sábado 24 de octubre, de 18 a 22, con recorridos guiados, documentos históricos y una propuesta para recuperar la memoria de la institución.