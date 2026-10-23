El histórico edificio del ex Hospital Italiano de Santa Fe, donde actualmente funciona el Museo de la Mutualidad y la Cooperación, formará parte este sábado de una nueva edición de la Noche de los Museos.
El ex Hospital Italiano se suma a la Noche de los Museos con foco en las mujeres de su historia
El edificio ubicado en Dr. Zavalla 3351 abrirá sus puertas este sábado 24 de octubre, de 18 a 22, con recorridos guiados, documentos históricos y una propuesta para recuperar la memoria de la institución.
Durante la jornada, los visitantes podrán conocer la historia del lugar, recorrer sus antiguos pabellones y participar de distintas actividades culturales. La propuesta incluirá muestras de documentos, fotografías y objetos vinculados con los orígenes de la institución y la comunidad de inmigrantes italianos. También habrá música, ferias de emprendedores, danzas y relatos de mitos y leyendas.
Historia y memoria colectiva
El recorrido permitirá conocer los espacios históricos del antiguo hospital, cuyos orígenes se remontan a 1889. La iniciativa busca acercar al público el patrimonio de la institución y poner en valor las historias de quienes contribuyeron a construirla.
En diálogo con CyD Noticias, Agustina González, referente del museo, explicó que durante la Noche de los Museos se podrá conocer una nueva propuesta expositiva. La muestra propone recuperar el papel de las personas que participaron de la historia del hospital, con especial atención al trabajo de las mujeres.
González destacó la importancia de reconocer su aporte, que muchas veces queda invisibilizado. “Podemos ver el rol también de las mujeres que había en esa época, las damas del patronato, las enfermeras que trabajaron en el hospital fueron fundamentales para las tareas”, señaló.
La referente también resaltó el valor de los testimonios y las donaciones que permitieron reconstruir parte de esa historia. El trabajo del museo apunta a recuperar la memoria de la institución y el papel que tuvo en la comunidad.
La conservación preventiva
Además de las actividades abiertas al público, el museo trabaja en la preservación de documentos y objetos que permiten reconstruir la historia de la institución. “Una pata fundamental de la conservación preventiva es esta digitalización para poder hacer consultable el día de mañana esos documentos y no tengan que ser manipulados”, sostuvo González.
La referente destacó que no siempre es necesario contar con equipamiento especializado para comenzar a digitalizar. Si bien los escáneres son útiles, también existen alternativas accesibles para las instituciones que no disponen de esos recursos. “La digitalización no es costosa, podés con un celular y un fondo blanco para tener fijo el celular y que sea más práctico de esa manera”, explicó.
González también compartió su experiencia para demostrar que es posible avanzar con recursos sencillos. “He digitalizado parada arriba de una silla si hay voluntad se puede”, afirmó.
Cómo cuidar los objetos
La conservación requiere procedimientos específicos para evitar que los elementos incorporados a una colección se deterioren o afecten a otras piezas. González explicó que los objetos pueden llegar por donaciones y que, antes de integrarlos al conjunto, es necesario evaluar su estado.
“Los objetos pueden llegar por donación. Nos ha pasado en instituciones que llegaban y dejaban bolsas con cosas para porque consideran que es el mejor lugar para conservar esos objetos”, relató.
Sin embargo, la incorporación de una pieza requiere tiempo y una evaluación previa. Los objetos pueden llegar en condiciones que no son las adecuadas, por lo que es necesario tomar precauciones antes de ubicarlos junto con el resto de la colección. “Tiene que pasar tiempo, se tiene que hacer primero una limpieza en seco”, detalló González.
La especialista explicó que también se realiza una evaluación organoléptica, que consiste en observar y analizar el objeto mediante los sentidos para determinar su estado y decidir qué tratamiento necesita.
“Vos lo ves, lo analizás con todos los sentidos, desde el tacto, la visión y podés ahí ver el estado en el que está y en base a eso evaluar qué es lo que podés hacer”, señaló.
Así, la Noche de los Museos será una oportunidad para conocer el patrimonio del antiguo Hospital Italiano y acercarse al trabajo que realiza el Museo de la Mutualidad y la Cooperación. González invitó a la comunidad a acercarsepara conocer más sobre estas prácticas. “Tenemos muestras, tenemos música, así que los esperamos hasta las 22”, cerró.