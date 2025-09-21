#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Llegó oficialmente la primavera pero el clima sería fresco y habría probabilidades de lluvia.

 10:34
Llegó oficialmente la primavera y Santa Fe tendrá este domingo una jornada fresca; la mañana tendrá temperaturas más bajas de lo normal para la altura del año y podría llover. Por la tarde se espera un importante incremento de temperatura y sol.

La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 13.2°C, con una humedad del 75% y vientos del sudoeste con intensidades de 34 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 12°C y el termómetro alcanzaría los 22°C durante la tarde.

Los vientos, del sur especialmente, oscilarán entre los 23-31 km/h, dependiendo del horario.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 15°C y vientos del sur a 23-31 km/h. Hay precipitaciones del 10%-40%.

Tarde: La máxima del día llegará a 23°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del sur, con intensidades de 23-31 km/h. Precipitaciones mínimas.

Noche: La temperatura descenderá a 17°C, y los vientos del sur bajarán las intensidades a 13 - 22 km/h. No hay precipitaciones.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 11° y una máxima de 23°. Habrá sol la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 9° y una máxima de 25°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
