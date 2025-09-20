#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Según el SMN la temperatura mínima fue de 18° y se espera una máxima de 28°, acompañada de vientos cambiantes y posibles lluvias dispersas.

Ráfagas de viento en la tarde anticipan cambios en el tiempo. Crédito: Archivo El Litoral.
 10:06
Por: 

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo parcialmente nublado a nublado y condiciones inestables. A lo largo de la jornada se esperan mejoramientos temporales, aunque no se descartan lluvias débiles y dispersas, e incluso chaparrones de mayor intensidad en algunos sectores.

Mirá tambiénRige un alerta amarillo por tormentas para todo el territorio santafesino y provincias vecinas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura mínima fue de 18° y la máxima alcanzará los 28°, con un leve ascenso de las mínimas y descenso en las máximas.

Los vientos soplarán moderados del noreste, rotando al norte/noreste por momentos e incrementando su intensidad en distintos pasajes del día.

Cielos parcialmente cubiertos sobre la costanera santafesina. Crédito: Matías Pintos.Cielos cubiertos sobre la costanera santafesina. Crédito: Matías Pintos.

Durante la mañana los vientos se mantendrán del noreste entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde rotarán al noroeste con similar intensidad y, por la noche, cambiarán al suroeste alcanzando valores de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

Pronóstico extendido

  • El domingo se presentará con cielo nublado, se esperan lluvias débiles y dispersas en la madrugada y la mañana. La mínima será de 14° y la máxima de 22°.
  • Luego, el lunes continuará con cielo despejado o apenas algo nuboso, en un marco de estabilidad. La mínima será de 10° y la máxima de 21°.
  • Finalmente, el martes se anticipa con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde/noche. No hay probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 9° y la máxima de 25°.
CLIMA EXTENDIDO

